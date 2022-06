Quedaron definidos los cuartos de final

El hockey sobre patines masculino disputó este miércoles los octavos y se conocieron los ocho que definen el certamen. Hispano se mide con Lomas, Unión ante Huracán, Bancaria contra River y UVT frente a Social San Juan.

El espectáculo del hockey sobre patines entra en la etapa de definición en los I Juegos Sudamericanos de Deportes Sobre Ruedas.

En varones, este miércoles hubo acción de octavos de final en los estadios Marcelo García de Pocito y Aldo Cantoni del Parque de Mayo.

En el coqueto reducto sureño, en primer turno, Huracán de Parque Patricios superó por 2-1 a Médano de Oro. Luego, la Unión Vecinal de Trinidad dio cuenta de Banco Mendoza al ganarle 4 a 2. Posteriormente, en un vibrante partido, Banco Hispano le ganó a San Martín de Mendoza por 6-5. Por último, River venció por penales a Olimpia luego de empatar 2-2.

Por su parte, en el mítico Cantoni, Unión de Villa Krause le ganó 5-2 a Murialdo de Mendoza. Más tarde, Bancaria superó con lo justo a SEC 4-3. En el tercer turno, Lomas y Estudiantil disputaron un vibrante duelo que terminó 2 a 2 y tuvieron que definir por penales. Allí se impusieron los rivadavienses dejando en el camino a los Albiverdes.

Finalmente, Concepción fue superado por Social en la definición por penales tras igualar 3-3.

Los cuartos de final quedaron así: Bancaria vs. River, Unión vs. Huracán, Hispano vs. Lomas y UVT vs. Social San Juan. Los encuentros son a partir de las 15.