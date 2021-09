¡Qué vivan los novios!

Antes de que se instalara el Día de San Valentín, en la Argentina ya se conmemoraba el Día de los Novios. Conocé por qué se celebra el 20 de septiembre.

Si bien el Día de San Valentín es el que más celebran las parejas en la Argentina y el resto del Mundo, en nuestro país hay otra fecha en la que también se recuerda el amor. Es que cada 20 de septiembre se conmemora el Día de los Novios. Conocé cómo nació esta festividad y por qué.

Hoy es el Día de los Novios: ¿por qué se celebra este 20 de septiembre?

Más allá de lo romántico que implica para cada uno pasar este día junto a su pareja, no hay un motivo en particular por el cual se celebre en esta fecha, aunque mucho tiene que ver con la idea de que en la primavera “florece el amor”.

Es por eso que en este día tantos novios como novias deciden relagar a sus compañeros o compañeras diversos obsequios, entre los que se destacan los dulces como chocolates, algo que es clásico en dicha festividad.

Cabe remarcar que la novia, por su parte, tiene su día. Es el primer domingo de abril. Y esa jornada está dedicada a las mujeres que se encuentran en pleno noviazgo, y también todas aquellas que estén por casarse.

Frases para el Día de los Novios

1. “Amo tanto tu ausencia como tu presencia, porque tu ausencia me obliga a recordar lo indispensable que eres para mí, y tu presencia me lo confirma” – Ivon Yenera

2. “Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo” – Alejandro Sanz y Marc Anthony

3. “Y de todas las mujeres que había en el universo te señalé a ti, porque tenías los ojos más bonitos del mundo y porque tenías el mundo más bonito en tus ojos”- Ernesto Pérez Vallejo

4. “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos” – Julio Cortázar

5. “Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas” – Mario Benedetti.