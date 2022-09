¿Qué tipo de pan es mejor?

Existe tanta variedad, que puede parecer complicado decir cuál es mejor. Si vamos a pensar en nutrición, podemos tener en cuenta: elegir según el tipo de harina, los mejores siempre van a ser aquellos elaborados con cereales y semillas integrales.

Sin agregados de azúcar.

Por Licenciada Natalia González, MP N° 180 Nutrición en obesidad y cirugía bariátrica. Educación Alimentaria de Niños y Adultos.

Los panes que contiene este ingrediente suelen ser los de hamburguesas panchos, pebetes etc.

Están elaborados con masa madre, porque contienen mayor cantidad de lactobacilos, lo que se traduce en mayor producción de ácido láctico que facilita la digestión y la absorción de minerales como potasio, magnesio y zinc.

¿Con gluten o sin gluten?

El gluten en si no es bueno o malo, es una proteína existente en ciertos cereales, que puede provocar un amplio espectro de reacciones adversas en determinadas personas, como la celiaquía.

Si no te diagnosticaron celiaquía o intolerancia al gluten, no hay una contraindicación para su consumo.