¿Qué será de ellos?

Hay muchos cartoneros por las calles del país y también en San Juan. La pregunta es: ¿Eligen o lo hacen por necesidad?

¿Almorzaste hoy? ¿Desayunaste bien? ¿Te pudiste dar un buen baño? ¿Besaste a tu hijo antes de salir de casa para ir a trabajar? En la vida diaria hay tantas preguntas que nos podemos hacer.

Pero no la hacemos, vivimos acelerados y corriendo contra el reloj. No, nos detenemos en cosas que pueden resultar ínfimas pero a la vez muy movilizadoras.

Venía camino al trabajo caminando, quizás hasta rezongando por mi mala fortuna de tener que dejar la moto en el taller y pensando cómo iba a ser para afrontar ese gasto.

Antes de llegar al puente de Avenida de Circunvalación la imagen me enternece. El padre está acariciando a su hija intentando secar sus lágrimas y calmar por la caída que acaba de sufrir. La alza y la abraza.

Su madre mira de reojo al otro hijo, como acusándolo de la caída, pero el pibe que no tiene más de 5 años abre los brazos y jura que no tiene nada que ver.

Ellos siguen su camino, el padre empujando el carro cargado de cartones y en los cuales lleva la esperanza puesta de sumar algo más para poder juntar algunos pesos que sirvan para tener un plato de comida en la mesa.

La escena duele y me pregunto ¿Soy muy desagradecido? Y la respuesta salta a la vista. Aunque también me digo: yo elegí estudiar bancarme los gastos por eso hasta tener un título. Elegí también levantarme temprano para salir a buscar trabajo hasta que lo encontré. Luego me dediqué a cuidarlo. Nadie me regalo nada y a mis hijos nunca les faltó nada.

Pero tampoco puedo ser injusto con ellos, que a lo mejor no tuvieron las mismas opciones que yo. Tampoco puedo culpar al gobierno ni a Dios.

Cada uno tiene un camino para seguir, uno elige por cual ir. Sin cargar contra nadie, solo me preguntó ¿Qué será de esos chicos? ¿Irán a la escuela, comerán? Serán felices en este mundo donde están creciendo o apostarán por algo mejor.