¿Qué San Martín manda?

A las 15.35 en el estadio Hilario Sánchez se enfrentarán el Verdinegro con el Santo de Tucumán en el marco de la 26° fecha. En el equipo de Raúl Antuña hay una sola duda entre los titulares.

Climatológicamente la siesta de este jueves prevee sol tibio y una temperatura no superior a los 17°.

Futbolísticamente, el pronóstico también es atractivo porque el duelo de los San Martín puede brindar una siesta de varios gritos.

Pero a diferencia de otros partidos que jugó de local el Verdinegro tendrá un escollo muy duro, ya que el Santo Tucumano es uno de los candidatos al segundo ascenso.

Apoyado y sustentado en la campaña de local, el equipo de Antuña está implacable no solo desde los triunfos sino también desde los goles.

Ojalá se pueda repetir lo que viene mostrando en Concepción, pero sobre todo la contundencia en la red rival.

Para este juego en el entrenador del Verdinegro mantiene la duda en el lateral izquierdo. Está en la lista de concentrados Dante Álvarez, ya recuperado de su contractura pero no lo confirmó entre los once y seguro después del mediodia el Purruco determinará si juega o se mantiene Di Lena.

Lo que si está confirado es el lateral derecho y es el regreso de Alejandro Molina, quien cumplió la fecha de suspensión y además se recuperó de una molestia y reemplazará Pablo Aranda.

El resto del equipo será el mismo que viene de perder con Tristán Suárez.

Un Santo diezmado

El conjunto que dirige Pablo De Muner llegó a San Juan ayer por la mañana y lo hizo con varias bajas respecto del equipo que empató con Atlanta.

Lucas Diarte tiene un desgarro.

Pero además ya viene con una enfermería desde hace varios partidos de jugadores importantes tales como Tino Costa, Nicolás Sansotre, Juan Orellana y Darío Sand se rompieron los ligamentos cruzados.

El que regresa después de cumplir la fecha de suspesión es Rodrigo Herrera quien reemplazará en mitad de cancha a Víctor Larralde.

La recomendación climatologica y futbolística para la siesta del jueves es una buena mandarina para comer al sol en la tribuna del Verdinegro y de paso ver un partido de campanillas con emociones en los dos arcos.