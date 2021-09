¿Qué pasa si no voy a votar?

Entonces, ¿qué pasa si no voto en las PASO? Según el Código Electoral Nacional se impondrá una multa de $50 al infractor. El infractor es cualquier elector de entre 18 y 70 años que no haya emitido su voto ni acreditado una causal válida para su omisión.

Como ya señalamos y, además, como su nombre indica, las PASO son obligatorias. Los ciudadanos que no participan de esta instancia del proceso electoral, ingresan a un registro de infractores.

¿Y si no pago la multa?

La multa no es la última medida. El infractor que no pague la sanción que le ha sido comunicada por el juez electoral de distrito, se enfrenta a otras consecuencias.

¿Qué pasa si no voto en las PASO y no pago la multa correspondiente? En estos casos, no vas a poder realizar gestiones o trámites durante un año en organismos estatales. Tanto a nivel nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.

Por ejemplo, la renovación de un pasaporte o registro de conducir se pueden ver obstruidos. Por otro lado, las multas son ascendentes y acumulativas. Si faltás a las elecciones generales, la sanción es de $100.

¿Qué pasa si no voto en las PASO porque no puedo?

Toda obligación está sujeta a nuestras posibilidades. La ley electoral no deja de contemplar que, incluso si queremos cumplir con todos nuestros deberes cívicos, no siempre se puede.

¿Qué pasa si no voto en las PASO por un motivo válido? Para responder esta pregunta veamos qué se considera un motivo válido. ¿En qué casos se justifica la omisión del voto?

Distancia geográfica

Si el ciudadano se encuentra a más de 500 km de distancia de su lugar de votación, queda exento de la obligación. En este caso, lo deberá constatar solicitando una certificación escrita a una autoridad policial el día de la elección.

Si se encuentra en el exterior, deberá pedir constatación en un consulado argentino. También se puede presentar ante las autoridades elementos que comprueben el viaje, como sellado de pasaporte o pasajes.

Enfermedad o discapacidad

Con certificado médico se puede justificar la omisión. Deberá ser presentado ante la Cámara Nacional Electoral o la Secretaría Electoral de tu distrito.

Edad

A partir de los 70 años de edad el voto es optativo para todos los ciudadanos argentinos. Si ya cumpliste 70 y te estabas preguntando “¿qué pasa si no voto en las PASO?”, podés quedarte tranquilo. Podés elegir si hacerlo o no. Lo mismo se aplica para mayores de 16 que aún no cumplieron 18 años.

¿Puedo votar en las generales?

¿Qué pasa si no voto en las PASO pero quiero votar en las generales? Si te estás preguntando esto, atento.

Participar cada etapa del proceso electoral es tu obligación y evadirla tiene consecuencias. Aún así, la participación en las elecciones generales no se considera vedada en caso de haberte ausentado a las primarias.

Se trata de otra obligación independiente. Si se te complica presentarte a las PASO, sea con una justificación legalmente válida o no; no dejes de votar en las generales.