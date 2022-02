¿Qué pasa con los neumáticos en SJ?

Cada vez cuesta más conseguir cubiertas para los camiones y los precios están por las nubes. Además ya no se encuentran neumáticos de la misma calidad que antes.

Por Lucas Laciar

Los neumáticos se convirtieron en objetos preciados como consecuencia de la falta de stock.

La escasez de productos se agravó en la última parte del año pasado debido a la decisión del Gobierno nacional de restringir las importaciones para retener las divisas. Pero la situación produjo un incremento fenomenal de precios.

Eso no es todo, también faltan marcas y ya no se consiguen de la misma calidad que antes. Esto complica especialmente a los transportistas que deben restringir sus servicios por no tener cubiertas.

SJ no es la excepción

Las empresas transportistas de la provincia vienen sufriendo esta situación desde hace meses y cada vez se les complica más para conseguir neumáticos para los camiones.

Las causas

“Esto comenzó cuando empezaron a cortar las importaciones. Desde que el gobierno se cerraron las importaciones y no quiere largar los dólares”, asegura a Zonda Diario, José Maldonado, dirigente de la UPROCAM (Unión Propietarios de Camiones de San Juan).

“Un neumático de camión de goma común, lisa, para un camión con acoplado, que no sea de expansión está de promedio en $120.000 o $130.000”, indica el empresario.

Maldonado destaca que, si no fuera por esta situación de escasez, “el precio del real de las cubiertas no puede ser de más de $65.000 o $75000”. Además, explica que “hay cubiertas de $180.000 y si es que alguien que consigue alguna marca como Goodyear, Pirelli o Michelin. Hay algunas Pirelli que se están vendiendo arriba de $200.000 la cubierta”.

¿Menos calidad?

Maldonado explica que “se consiguen más las cubiertas chinas. Pero, no tienen la misma calidad que sabemos usar. Recién las estamos probando y no duran los kilómetros que tienen que durar o los que nos duraban las otras cubiertas”.

¿Cómo hacen para conseguir cubiertas?

El empresario cuenta que “todo el que va Chile; Brasil; Paraguay o Uruguay, está consiguiendo cubiertas fuera del país. También están consiguiendo cubiertas en provincias como Misiones, pero lamentablemente, todo es de contrabando y sin boleta porque no queda otra. Es la única manera de seguir haciendo sostenible la cuestión”.

¿Cómo afecta al servicio?

“Ante esta situación, cuando paras un vehículo por cierto tiempo, antes lo dejabas armado como para salir afuera a andar, hoy ese vehículo que se para momentáneamente ya se le han sacado las cubiertas y algunos repuestos también y muchas veces está mucho tiempo parado”, responde Maldonado.

Es que el empresario transportista señala que “está costando conseguir todo lo que sea de los vehículos más nuevos, que sean partes importadas. En especial el material eléctrico está costando mucho conseguirlo”.

La situación nacional y un efecto en San Juan

“Nosotros en Argentina tenemos una sola fábrica qué es FATE, las demás marcas de cubiertas eran todas importadas. Inclusive, hace un par de meses esta empresa sacó un anuncio de que se iba a quedar sin fabricar cubiertas porque parte de los insumos vienen de afuera y no los están consiguiendo”.

En este marco, agrega que “acá en SJ hay una fábrica que utiliza tubos para hacer frascos de remedios y no consiguieron tubos y han tenido que traer tubos hasta de China pero tal vez no son de la misma calidad pero como son importados también les cuesta hacerlos entrar”.

¿Cómo hacen las empresas para superar esta crisis?

“Algunas están trabajando al 50% o el 40% por ahí más o por ahí menos. Cuando se consiguen cubiertas y repuestos, trabajan normal, si no, se va mermando.

Cabe destacar que el empresario sostiene que este contexto, hace que se eleve el costo de los viajes, “pero tampoco se está pagando lo que realmente corresponde a un viaje hoy en día, por los costos”.

¿Hay una respuesta por parte del Gobierno?

“Nuestra Federación estuvo hablando con el Gobierno nacional. Están consiguiendo un convenio que han hecho con una empresa multinacional para traer cubiertas, pero son solamente 1500 cubiertas. Yo solo tengo 1000 cubiertas rodando. Por lo tanto, no es mucho para todo el país. Además, con los calores que estamos pasando hoy en día, todos los días se rompen las cubiertas”.