¿Qué opinan los millennials sanjuaninos de Malvinas?

Ignacio Arce/16 años/Escuela ETOA:

“Fue una guerra sin sentido. Los soldados eran adolescentes, no estaban preparados. Eran chicos de mi edad que fueron a combatir y muchos no volvieron. Yo hoy agradezco a Dios porque mi abuelo no fue. Él era gendarme y estuvo a punto de ir, pero el avión no llegó a despegar porque la guerra justo se terminó.

Mi mamá podría haber quedado sin su padre y mi abuela viuda. Muchas familias perdieron a sus seres queridos.

No entiendo por qué tuvieron que ir a la Guerra, como tampoco entiendo la de Rusia contra Ucrania, siempre se puede hablar, entre los gobernantes que arreglen los problemas de territorios dialogando, no matando gente.

Ojalá podamos recuperar nuestras Islas Malvinas, pero no con la guerra, sino con la paz, hablando”

Candela Aguilera/ 18 años/ estudia profesorado de psicología en el Instituto Carmen Peñaloza.



“Tengo 18 años. Algunos de los soldados de Malvinas tenían mi edad cuando fueron a la guerra. No me imagino la valentía que hay que tener para decir “chau” sabiendo que quizás sea la última vez. Lo que sí me imagino, es el amor tan profundo que sentían -y el amor es eterno, así que siguen sintiendo- por su patria, todos aquellos que partieron de casa rumbo a un paisaje helado y un destino cruel.

“Sé valiente y bondadosa” reza el recuerdo de una madre en el corazón de su hija en una película que vi. Porque al final todo se trata de eso. Porque no hay amor sin valentía. Porque sólo los valientes se atreven a amar. Porque ésta, me parece la combinación más poderosa existente. Y es así, como quiero que perdure el recuerdo de todos quienes han sufrido los estragos de una guerra. Personas valientes y bondadosas. Rezo cada noche porque en todos nosotros crezcan estos sentimientos.

Hoy me preguntaba, ¿Qué hacer para conmemorar a todos los afectados por esta y cualquier guerra? Pues, la respuesta es muy simple. Con un acto de amor y valentía. Por más mínimo que sea. Dejemos de acudir a la cobardía de la violencia. Que no tengamos que aprender por las malas. Que todas las voces se alcen en unísono, y llenos de este amor y valentía, nos atrevamos a gritar, y mucho más importante, a cumplir un: ¡Nunca más!”

Maira Flores/ 18 años/ estudia el profesorado de Teatro en ISFD ANA PAVLOVA

HUELLAS QUE YA CASI SE BORRAN:

“El 2 de abril nunca fue más que una efeméride en una escuela. Las realidades fueron diferentes cuando empezamos a crecer y nos tocó empatizar con esta gente, nuestros “héroes de Malvinas”.

¿Tantos años tienen que pasar para que los millennials nos empecemos a cuestionar sobre esto? ¿Era necesario llegar a una guerra por un terreno? Es acá donde nace nuestro acercamiento con la filosofía.

Si no habían maneras, si no teníamos hombres, si no había plata, armas, comidas, nada prácticamente ¿para qué forzar un país a semejante cosa? Juzgaran ustedes a una persona a estas alturas hablando sobre estos temas, pero era lógico que íbamos a perder la guerra, los soldados se dirigían con respeto, con amor por la patria y con mucho miedo pero la realidad estaba clara mientras que el estado obligaba a nuestros periodistas a darles falsas expectativas al resto de los argentinos.

Después de 40 años no hay nada que solucionar, pero sí que mejorar.

Se les podría hacer una obra teatral donde ellos puedan contarle a un guionista todo lo tuvo que pasar y un conjunto de jóvenes le hacen un homenaje donde quede grabado y se les pueda mostrar como material didáctico a los chicos en las escuelas. Otra cosa puede ser que tenga atención médica en cualquier hospital de forma gratuita y descuento en farmacias. Por Las Malvinas y por los ex combatientes se puede hacer muy poco, por lo que ya es pasado pero se puede ir remediando. Mi mejor solución sería dándole una buena educación a nuestras generaciones para que en realidad sean conscientes y respetuosos sobre lo que verdaderamente sucedió”

Emiliano Leiva/ 17 años/ alumno 6 año colegio Manuel Alvar López:



“Fue una guerra injusta donde mandaron a morir a muchos jóvenes a una guerra que estaba perdida desde el principio. Los chicos pelearon y defendieron con valentía a su tierra y por ello van a ser héroes los que regresaron y los que no pudieron volver con sus familias.

Para mi la guerra es algo que no debamos olvidar y debemos recordar a los héroes que dieron la vida por esta tierra porque legalmente la Malvinas son Argentinas porque están en el territorio argentino y hay que seguir luchando para recuperarlas en el marco legal sin necesidad de mandar un joven inocente a morir”

Constanza Lobos/ 17 años/ Estudia lic. kinesiología en la UCC:



“El 2 de abril es una fecha donde no solo se debe homenajear sino que se les debe dar un fuerte reconocimiento a los hombres que dieron su vida por amor a la patria y creo que eso para mi es un gran ejemplo de sacrificio y entrega por esta soberanía nacional.

Lo más importante que hoy se puede hacer es fomentar el amor y honor por la patria a las nuevas generaciones”