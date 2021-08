¿Qué opinan en SJ sobre la propuesta de la UIA?

Hay posturas dispares entre empresarios, gremialistas y abogados sobre la posibilidad de no pagar salarios a trabajadores que no estén vacunados.

HUGO GORANSKY (Presidente UISJ): “Me parece razonable”



El titular de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Hugo Goransky, coincidió con el planteo de la UIA respecto a que las empresas tienen derecho a dejar de pagarle el salario a empleados que no quieren vacunarse.

“El sentido común hace que lo que plantea sea lógico”, aseguró Goransky.

Amplió que “si bien no es una medida que se pueda imponer, tampoco podemos hacernos cargo de una dispensa de alguien que no quiere trabajar, hacer teletrabajo ni vacunarse y quiere seguir estando en su casa. Entonces me parece totalmente razonable lo que plantea Funes de Rioja”.



Argumentó que hoy a las industrias no les sobra nadie “e indudablemente, con ésta herramienta que es tan importante demostrada en el mundo que es la vacuna, y sin entrar en el debate de que es un derecho que tiene cada ser humano de vacunarse o no, sería bueno que se vacunaran para poder reincorporarse”.

Agregó que lo que planteó el dirigente nacional no significa sancionar ni echar al empleado, sino “decirle: bueno, si usted no quiere volver al trabajo teniendo la posibilidad de vacunarse, exímame a mí de pagar su sueldo y siga haciendo su voluntad de estar en su casa dispensado. Ese fue el concepto que se barajó”.

Aclaró que “no es algo que la UIA bajó o recomendó como pauta para todos sus socios, sino simplemente empezar a plantear un debate que es justo. Porque también es injusto para el trabajador que tiene que trabajar y hacer frente a sus obligaciones y que haya otro que no lo quiere hacer”.

En referencia a la situación en SJ, quien también es vocal de la UIA, dijo que es distinta a la nacional porque los contagios en la industria local han sido mínimos y a medida que ha avanzado la pandemia con la articulación que tienen con los trabajadores han llevado adelante los protocolos y las industrias han estado cerradas muy poco tiempo.

DR. JOSÉ OVALLES (Director del Instituto de Derecho Laboral del Foro de Abogados):

“NO HAY SUSTENTO NORMATIVO PARA EXIGIR LA VACUNACIÓN EN FORMA COMPULSIVA”

“Desde un aspecto estrictamente jurídico, puede entenderse que no hay sustento normativo para poder exigir la vacunación en forma compulsiva, en consecuencia, no existe una facultad para que la parte empleadora tome medidas para aquellos trabajadores que no se vacunen; no hay de legitimad para ello.

Conforme surge de la ley 27.491, existe obligatoriedad de aplicarse las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, sin embargo, el Plan de Vacunación contra el Covid-19 tiene un carácter meramente voluntario (resolución 2883/2020 del Ministerio de salud).

La resolución 4/21 conjunta por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, faculta a los empleadores a convocar aquellos trabajadores dispensados que hubieran recibido la primera dosis de la vacuna, y a pacientes de riesgo luego de completar el plan de vacunación; los trabajadores que no estén vacunados, deberán manifestar los motivos por los cuales no accedieron a la vacuna. No se hace mención a obligatoriedad de vacunarse, ni la posibilidad de sanciones mientras exista buena fe del trabajador.

Por otra parte, se debe tener en consideración la objeción de conciencia, que implica no ser obligado a llevar a cabo acciones que se oponen a ciertas convicciones personales, éticas o religiosas importantes para el individuo, esto se encuentra garantizado por la Constitución Nacional.

Asimismo, si el trabajador no vacunado se presenta a trabajar, y el empleador impide que preste tareas, no debería existir una consecuencia que lo perjudique, atento a que cumple con la obligación de ponerse a disposición del empleador.

En definitiva, desde un punto de vista legal, lo cierto es que, a la fecha, no existe obligación legal de vacunarse contra el Covid-19, en consecuencia, ningún trabajador debería ser privado de su sueldo, sancionado o despedido por optar no vacunarse.

Para las situaciones que se vienen desarrollando en las relaciones laborales a raíz de la pandemia, resulta sumamente importante que las partes ajusten su comportamiento al principio de buena fe, priorizando el dialogo entre las partes y buscando soluciones superadoras, prevaleciendo el interés público sobre el particular, promulgando e incentivando la vacunación, sin que ello implique un menosprecio de los derechos laborales.”

DINO MINOZZI “EL EMPRESARIO PUEDE OPTAR POR NO EMPLEAR PERSONAS QUE NO SE VACUNEN”

Dino Minozzi, Presidente de la Federación Económica de San Juan consideró también importante contar con “un sistema de certificación médica que asegure que lo que dice el operario es verdad. Porque pasa que informan que son contacto estrecho y se toman 15 días por aislamiento. Deberían hisoparse y si el resultado es negativo a las 72 horas debieran volver al trabajo”

“Hay que reglamentar el manejo de los certificados médicos y el testeo de los trabajadores.”

Por otro lado, si el empleado no se quiere vacunar y está dentro de una organización, ésta no lo puede obligar a que lo haga, pero como tomadora de empleo puedo elegir. .

Si alguien no se quiere vacunar por la razón que sea el empresario no tiene la obligación de tomarlo”.

HERMES RODRÍGUEZ: “ES INCONSTITUCIONAL UNA MEDIDA DE ESE TIPO”



“Es anticonstitucional no se puede hacer. Si esta bueno persuadir a los empleados para que no se cierre el comercio o la actividad”, opinó el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

Instó a que se concientice a los empleados en los efectos que una postura anti vacunación puede tener sobre la actividad.

EDUARDO CABELLO (Sec. Gral. de la CGT): “LAMENTO LA OPINIÓN DE LOS INDUSTRIALES”

Eduardo Cabello, secretario general de la CGT SJ opinó que “algunas declaraciones son desafortunadas teniendo en cuenta lo que vive la Argentina”. “Entiendo y comprendo también que debe haber un numero de gente que está sin trabajar y cobrando, según el decreto y mientras siga ese decreto lo va a tener que hacer. Lamento la opinión que han tenido a nivel nacional la UIA”