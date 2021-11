¿Qué opinan en SJ del congelamiento de precios para medicamentos?

El gobierno nacional está evaluando una medida similar a la realizada con los alimentos. En SJ los titulares de la Asociación de Farmacias y el Colegio Farmacéutico lo consideraron difícil de concretar por lo complejo del mercado.

La posibilidad de que el gobierno nacional extienda el congelamiento de precios a los medicamentos ya generó varias posiciones en contra de diferentes actores del sector. En SJ, tanto desde el Colegio de Farmacéuticos como de la Asociación de Farmacias no ven viable la medida pero si coinciden en que se debería aplicar algún tipo de control a los laboratorios que son los que fijan los precios de los remedios.

“El congelamiento de precios es inviable en el tema de los medicamentos. El rubro de farmacias está sujeto a una serie de costos operativos muy importantes desde el papel que se usa hasta la informatización ya que nosotros la gran mayoría recibimos muchas obras sociales. Por ello cuando se expende un medicamento con obra social se viene a cobrarlo al tiempo en algunos casos hasta después de 6 meses. Eso produjo un desfinanciamiento ya que hay que comprar el medicamento con un plazo de 21 días para venir a cobrarlo a los meses con precio congelados”, explicó Mauricio Barcelo, presidente del Colegio de Farmacéuticos sobre el funcionamiento de estos locales en torno a los precios de los medicamentos.

“Si creo que hay que ponerle control a los laboratorios en la suba de los precios pero para que el precio cambie en tanto se considere inflación”, añadió.

Por su parte, Carlos Otto, presidente de la Asociación de Farmacias destacó que “lo veo difícil y no se si será efectivo”.

“Sabemos que es función del estado mirar el precio porque deben garantizar la mayor accesibilidad posible ahora no creo que la jugada se llame congelamiento y menos unilateral”

“Es un mercado complejo y el precio del medicamento es igual en todo el país. Esto es debido a un esfuerzo de la propia cadena de valores y hablar de congelamiento es difícil “, añadió en diálogo con Zonda Diario.

Los precios

Sobre el comportamiento de los precios, para Barcelo la suba fue del 34% mientras que para Otto se ubicó en promedio en el 42%.

Hubo algunos remedios que subieron por encima de esos porcentajes y otros por debajo.

Sin embargo Otto aclaró que “el precio del medicamentos para el 50% de los consumidores, o sea los afiliados a PAMI tiene precios controlados desde el 2018,

“El resto de los medicamentos viene subiendo por debajo del IPC”, agregó.