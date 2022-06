¿Qué opinan en San Juan sobre el fallo contra el aborto en EEUU?

Para el Vaticano esta decisión de la Corte estadounidense interpela al mundo mientras sigue generando repercusiones en todos los sectores. En SJ, el doctor Máximo López de Médicos por la Vida y Mary Garrido, dirigente de Izquierda y del movimiento feminista, opinan sobre el tema.

“DEJA EN CLARO QUE EL ABORTO NO ES UN DERECHO”

El doctor Máximo López, referente de Médicos por la Vida SJ, expresó su “satisfacción de ver que luego de casi 50 años en el país más poderoso de los últimos tiempos y a donde suelen dirigirse siempre las miradas pueda haber un reconocimiento a la justicia y a la verdad en el hecho de que el fallo haya sido derogado y anulado”. “Claramente como dice uno de los jueces actualmente, el fallo Roe v. Wade fue incorrecto y contrario a la Constitución, a la historia y a la tradición estadounidense”, opinó López.

“Lo que resalto es que este fallo deja en claro que el aborto no es un derecho lo que hemos manifestado nosotros aca también en Argentina”, dijo. Y en ese sentido indicó que “vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida de los seres por nacer”

“También creo que el estado debe encargarse, en vez de favorecer leyes decretos que terminen con la vida de seres inocentes, de hacer hincapié en los sectores jóvenes más vulnerables para concientizar sobre la importancia de conocer cual es el origen y el fin último de la persona y el ciudadano. Y de allí por lo tanto del ejercicio de la sexualidad y en consecuencias fortalecer y apoyar a la familia, el papa la mama y los hijos”, añadió.

“Quiero manifestar el beneplácito y la alegría por este fallo. Nosotros vamos a seguir estando en contra de la Ley promulgada en el 202o y vamos a luchar hasta que se derogue por completo”, insistió el profesional.

“ES UN TREMENDO RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS”

Por su parte, la referente del Frente de Izquierda y del sector feminista de San Juan, Mary Garrido, opinó que “es un tremendo retroceso en derechos, en un país donde se supone qué reina la democracia y los derechos. Evidentemente es una situación de mucho atraso en lo que significan los derechos de las mujeres”.

Consultada sobre si esta decisión de la justicia estadounidense puede replicarse en Latinoamérica, analizó que “es muy difícil, inclusive que eso se sostenga en Estados Unidos”.

En tal sentido, argumentó que “la marea verde que se produjo a partir del Ni una Menos y que se expandió por todo el mundo produciendo logros y avances en distintos países, está muy bien instalada. En nuestro país, se logró la aprobación de la ley del aborto recientemente y es muy difícil que se pueda retroceder”.

“La marea verde no se ha detenido y ante cada hecho de la realidad, ante cada abuso y situación de violencia, las mujeres reaccionamos de forma inmediata. Hay una movilización importantísima que no se ha detenido y que va por todos sus derechos”, agregó.

En este marco, consideró que “es difícil que una situación que conquistó la Argentina en ese sentido se dé vuelta. C reo que las mujeres estamos a la vanguardia y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Es más, vamos a ir por más derechos todavía.