Que manera de sufrir

UPCN en el Tiebreak pudo vencer a Ciudad Voley en un partido en el que sobraron emociones y se definió con un final muy ajustado.

Caballeros de la angustia. No perdonan a ningún corazón maltratado y a pesar de jugar con el alma. UPCN si no sufre no sirve.

La victoria lograda ante Ciudad Voley se valoriza desde lo anímico mas que lo técnico.

El equipo de Fabian Armoa llegó a estar 2 set arriba, pero esos momentos de desconcentración, algo muy repetido en esta temporada, lo llevaron a tiebreak, donde también se sufrió

Los dos primeros parciales fueron tremendos en producción ofensiva para el Gremial.

Bien atacado por las puntas y con una buena recepción, UPCN logró bloquear las embestidas del puntero de la Liga.

Sin embargo como se ha venido sucediendo en los últimos partidos, hubo un pequeño relax que contra Ciudad Voley no se puede dar, porque no perdonan.

Aquellos parciales de 25-17 y 25-19 parecían tan lejanos porque UPCN no lograba el equilibrio.

Y primero perdió 25 a 17 y en el cuarto set, si bien es cierto que la peleó hasta a final pero por un par de errores terminó entregando el cuarto parcial en un largo 31 a 29.

Ya en el tiebreak, Ciudad comenzó mejor y tomo distancia de dos puntos. Pero al llegar al sexto punto ya estaba empatado el juego gracias a la tarea en ataque de Melgarejo y Armoa Morel.

Cuando logró pasar al frente, UPCN supo como mantenerlo y llegó al primer match point entero y logró cerrarlo con un 15-13 con sabor de angustia, pero con desahogo.

PERDIÓ UVT

UVT no pudo con River Plate quien consiguió su primer triunfo en la Liga al caer 3 a 1. Los parciales fueron de 25-23, 18-25, 25-21 y 28-26.

Con Turcitu a la cabeza, River empezó mejor que UVT y con la experiencia de Gorosito cerró el primer set 25-23. UVT, no se dejó amedrentar y, con el saque de Prieto, construyó la fortaleza para quedarse con el segundo set 25-18 tras un remate de Vásquez.

Si bien UVT pudo conservar la energía positiva, pero River recuperó la ventaja global y se quedó con el set 25-21

UVT estuvo cerca de empatar pero River reaccionó a tiempo y ganó el juego 28. a 26.