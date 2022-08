Qué le pidió Carolina Losada a Luis Naidenoff para casarse con él. La periodista contó detalles de la propuesta que le hizo el senador nacional.

La vida de Carolina Losada cambió radicalmente hace ya un año, cuando decidió meterse de lleno en la política nacional, como candidata a senadora por Santa Fe. Finalmente, la periodista obtuvo una banca por Juntos por el Cambio.

Y no sólo eso, sino que su incursión en la política también llegó con el amor, ya que desde hace un tiempo está en pareja con el senador nacional Luis Naidenoff, quien contó detalles de cómo fueron los primeros acercamientos.

“Cuando la acompañaba a Caro como senador en la campaña en Santa Fe en realidad era mentira; lo hacía más porque estaba totalmente loco”, confesó Naidenoff. Por su parte, ella reveló: “Yo, ni bola en ese momento”.

“Me ayuda, me cuida, me enseña”, contó la periodista, que reveló, además, cómo fue la propuesta de casamiento que le realizó el legislador. “Cuando te enamorás, te enamorás”, reconoció.

“Estábamos hablando y me dijo que se quería casar conmigo. ‘Ah, bueno’, le digo yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté: ‘Pero no te tenes que arrodillar para eso’. Y él se rió, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”, contó Carolina.

Hace un tiempo, Losada había dicho que nunca sospechó de las reales intenciones de Luis. “Estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Él tiene muy buena onda con nuestro equipo. Siempre está atento. Hablemos bastante seguido”, había contado.

Asimismo, contó cómo fue la primera vez que los vieron juntos, cuando comenzó a rumorearse que había algo más que una relación entre dos dirigentes políticos de la oposición que dialogan de cuestiones referidas al Senado.

“Estábamos en un lugar, en un evento. Sale un periodista y nos ve. Estábamos hablando de laburo y muy seriamente. Y sale este periodista y dice: ‘Ah, bueno, qué foto. La vicepresidente del Senado con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical’”, recordó.