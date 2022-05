¿ Qué le dijo la esteticista al juez?

Lilian Patricia Coria, la esteticista, investigada por promover y facilitar la prostitución, junto a su hija Natalia Pablo, declaró ante el juez de Garantías en la audiencia de Formalización de la Investigación que se realizó esta mañana.

Asistida por su abogada defensora, Dra. María Filomena Noriega, la mujer estuvo bastante relajada y tranquila a la hora de hablar.

En principio, Coria se refirió a la denunciante y dijo que: “se le dio la posibilidad de depilar con cera. Ella quemó a dos personas, en eso seguí yo que llevo muchos años haciendo eso. He depilado a muchos jueces, muchos fiscales que se atienden hace años conmigo y que me conocen”.

En su relató hizo alusión a lo que habría ocurrido la semana pasada, comentó que: “y lo último fue la falta de dinero el jueves. Ella se va muy nerviosa de la estética. Yo el viernes pago los sueldos, el viernes me llama… me dice que se sentía muy mal en la estética. Le dije que no había ningún problema que no se la obligaba a hacer nada.

Ella había hecho lo que ha había querido. Manejaba aparatología. No la manejó bien porque a una neuróloga también le ha dejado marcas, hematomas por eso la neuróloga suspendió los turnos. No puedo dar los nombres. Todos los que van, conocen la forma de trabajar. Asisten porque confían en lo que yo siempre he hecho, en la seguridad de mi trabajo. Esta médica es muy importante, ha dejado de ir por los hematomas”

“Se junta todo eso. Ella me dice que iba a renunciar. Ante esa actitud agresiva y tan nerviosa, tan sacada. Por ahí habían días que llegaba mal, agresiva, le dolía el cuerpo pedía tomar algunos inflamatorios. Después mi hija va a decir cosas que ha visto cuando a ella le ha tocado estado en recepción. Le dije que no había problemas que se retirara”, dijo la mujer en la primera audiencia judicial.

“Ella siempre ha atendido con ambos. La empresa tiene ambos rojos. Desde que estaba en la recepción hasta que salía comprar comida o a fumar a la puerta, que no fumaba cosas normales, después me enterado. Hasta cuando iba a hacer compras de chicles ella salía con ambos. Tuvimos una ultima novedad, que ella se había hecho dos piercing en sus pezones y se miraba siempre en la planta baja en los espejos…” manifestó la esteticista.

Y siguió: “estaba muy nerviosa el viernes. Yo creo que la ha desestabilizado también lo de esta persona que la nombra con nombre y todo, y dice que faltaba dinero en su billetera. Nos manda el CBU por si le encontramos el dinero que se lo retribuyamos. Obviamente, la única que ha estado en el masaje, ha sido ella”.

“Nada más señor juez, decirle que toda la vida me he dedicado a esto. O sea, todos los colegas que están acá filmando, más de uno ha sido maquillado por mí. Todo el mundo me conoce”, finalizó Lilian Patricia Coria.

El juez de Garantías resolvió que la esteticista y su hija sean investigadas por el delito de promoción y facilitación de la prostitución. Además, dispuso que Coria pague una fianza de 200.000 pesos y su hija, 80.000, tras lo cual obtendrán la libertad.

La Investigación Penal Preparatoria se extenderá por el plazo de un año.