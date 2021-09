Al votar, cuidado con el sobre

Conocé si hay que pegarlo o no para introducir el voto en la urna durante el acto eleccionario del próximo domingo.

El próximo domingo se realizarán las primeras elecciones nacionales argentinas en pandemia y por ello se armó un protocolo que establece ciertas modificaciones en la forma en la que se realizaban anteriormente.

Una de ellas tiene que ver con el sobre y el método para pegarlo.



La secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, afirmó que quien se acerque a los centros electorales debe hacerlo con barbijo y llevando su propia birome y pegamento para cerrar el sobre. Sobre este tema el Juzgado Electoral N° 1 con Competencia Electoral en SJ también informó sus recomendaciones.

La funcionaria nacional explicó sobre la forma de cerrar el sobre que contiene el voto de cada ciudadano y ciudadana, que “la opción con el sobre es no salivarlo”.



Agregó que “la Cámara (Electoral) recomendó que se coloque con la solapa dentro, pero el elector puede llevar un pegamento para poder cerrarlo”.



Otras opciones que también explicaron voceros de la Cámara Nacional Electoral es que el elector puede usar una cinta adhesiva, u otra forma de humedecer y activar el adhesivo del sobre, como por ejemplo, con el alcohol en gel.

Las recomendaciones también aconsejan evitar tocar las boletas que no vayas a elegir dentro del cuatro oscuro. Y además tratar de no tocar la urna al depositar el sobre.

CASOS CONFIRMADOS, SOSPECHOSOS O CONTACTO ESTRECHO

– Los electores que se encuentren transitando el proceso de enfermedad generado por el Covid 19, previo o durante el día del comicio, no deberán presentarse a votar, resguardando el aislamiento correspondiente; quedando por dicho motivo justificada su no emisión del voto.

– Asimismo aquellos electores que fueron contacto estrecho o casos sospechosos del virus tampoco deberán presentarse a votar y de igual modo se justificará su no emisión del voto.

– También se informó que si un elector (caso confirmado, estrecho o sospechoso) insiste en votar, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el Delegado electoral labrará un acta con la identificación del sujeto y el detalle de la situación poniéndose en conocimiento del mismo las consecuencias jurídicas que pudieran caberle. Según infomó la Justicia Electoral en SJ.