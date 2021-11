Qué es la histerectomía, la cirugía que le hicieron a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue operada hoy de una histerectomía. Es una operación que consiste en la extirpación de parte o todo el aparato reproductivo. Es decir, se saca el útero pero a veces también los ovarios y las trompas de Falopio. Qué enfermedades pueden llevar a esta operación.

Cristina Kirchner fue operada hoy en el Sanatorio Otamendi. Se la sometió a una histerectomía. Es una operación ginecológica que consiste en la extirpación del útero. En su forma más completa y compleja, la intervención puede incluir la remoción de todo el aparato reproductivo (incluyendo cuello del útero, ovarios y trompas de Falopio).

Todavía no se sabe qué diagnóstico llevó a Cristina Kirchner a ser operada. Pero trascendió que la causa habría sido la aparición de «un pólipo sospechoso».

Cabe recordar que su madre, Ofelia Wilheim, fue sometida a la misma intervención en 2014. Finalmente, en 2019 falleció de cáncer de endometrio.

QUÉ ES LA HISTERECTOMÍA

La histerectomía es una operación para extraer el útero. Esto implica que la mujer no volverá a menstruar ni quedar embarazada. La histerectomía total es cuando se extirpan también los ovarios, el cuello de útero y las trompas de Falopio.

EN QUÉ CASOS SE REALIZA UNA HISTERECTOMÍA

La histerectomía se hace cuando hay diagnóstico de:

1- Fibromas: son crecimientos no cancerígenos en las paredes del útero que en algunas mujeres causan dolor o sangrado profuso.

2- Endometriosis: sucede cuando el tejido que normalmente recubre el útero crece fuera del útero, en los ovarios. Eso suele causar dolores fuertes y sangrados abundantes entre los períodos menstruales.

3- Prolapso uterino: es cuando se produce un desplazamiento del útero hasta la vagina. Es común en mujeres que han tenido varios partos vaginales, pero también puede ocurrir después de la menopausia o debido a la obesidad. El prolapso puede causar problemas urinarios e intestinales y presión pélvica.

4- Cáncer de útero, cuello uterino u ovarios: la histerectomía suele ser la mejor opción. Otras opciones de tratamiento pueden ser quimioterapia y radiación.

5- Adenomiosis: Esta afección hace que el tejido que recubre el útero crezca dentro de las paredes del útero, donde no corresponde. Las paredes del útero se engrosan, lo que provoca fuertes dolores y sangrado abundante.

6- Dolor pélvico o de cadera crónico: esta cirugía suele ser el último recurso.

7- Sangrado vaginal inusual o abundante: los cambios en los niveles hormonales, infecciones, cáncer o fibromas pueden ser la causa, que se corrige con la histerectomía.

CUÁNTOS TIPOS DE HISTERECTOMÍA HAY

Con la histerectomía total se extirpa todo el útero, incluyendo el cuello uterino. Los ovarios y las trompas de Falopio no necesariamente deben ser extirpados. Es el tipo más común de histerectomía.

En la histerectomía parcial, también denominada subtotal o supracervical, se extirpa solo la parte superior del útero. El cuello uterino queda intacto. Los ovarios pueden ser extirpados o no.

En la histerectomía total o completa, se extirpan el útero, el cuello uterino, el tejido de ambos lados del cuello uterino y la parte superior de la vagina. Es un recurso para tratar algunos tipos de cáncer especialmente agresivos, como el cáncer de cuello uterino. Las trompas de Falopio y los ovarios no necesariamente son removidos.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!