¿Qué es la hepatitis aguda y por qué la vinculan a virus respiratorios?

Recientemente se habló de una conexión entre esta enfermedad, que está afectando a niños alrededor del mundo, y el Covid. Pero hay mucha incertidumbre a nivel mundial. Consejos y recomendaciones de un pediatra sanjuanino.

Los casos de Hepatitis Aguda se están replicando en el mundo.

Si bien hasta el momento hay mucha incertidumbre en el ámbito científico en torno a las causas, se está vinculando esta enfermedad a los virus respiratorios e incluso al Covid.

Ante este panorama el médico pediatra sanjuanino Pablo Correa Daneri hizo especial hincapié en la importancia de cumplir con el calendario de vacunación, como la principal herramienta para prevenir esta enfermedad.

“La hepatitis es una inflamación del hígado causada por diferentes agentes. Pero ahora estamos viendo que hay casos en otros países de una hepatitis que no se sabe cual es el agente causal y se supone que es un virus porque las conocidas son la A, B, C ,D y E y otras no clasificables”, comenta el profesional.

“No se sabe que agente infeccioso la causa y podría estar relacionado con algunos virus respiratorios como el adenovirus que produce problemas respiratorios y hay algunos casos al virus del coronavirus”, añade.

Ante esto Correa recomendó “básicamente tanto a las embarazadas y niños completar, porque con esto de la pandemia están los chicos retrasados, el calendario de vacunación.

Además informó que con respecto a los “síntomas de esta hepatitis se presentan en forma aguda. Y se manifiestan con dolores abdominales intensos, fiebre de más de 40 y 41 grados, diarreas y puede asociarse con catarros resfrios, heces blanquecinas y orina mas oscura para que los papás lo tengan en cuenta”.

“También los padres deben estar expectantes y controlar síntomas. Ante todo se debe consultar al pediatra porque reitero que no se sabe cual es el agente de esta hepatitis que se presenta en forma aguda”, añade.

Medidas de prevención

Correa reitero que se deben mantener las medidas higiénicas de prevención que se implementaron para el coronavirus y virus respiratorios. Pero además el uso de lavandina en baños y las medidas para garantizar que el agua sea potable.

Y para los chicos que están en el aula en estas semanas de intenso frío en espacios cerrados recomendó además mantener el uso de tapabocas.

Hasta el momento hay casos en chicos pequeños y adolescentes en diferentes lugares del mundo.

Sobre el tratamiento, el pediatra Pablo Correa dijo que “hay medicación especifica para estos casos”.

“Todo se va evaluando con los controles con laboratorio y de acuerdo a la evolución de los síntomas. En algunos casos como el del chico de Santa Fe se llega a necesitar un trasplante”