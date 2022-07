“Que entiendan que estamos dispuestos a disminuir el déficit”

El presidente Alberto Fernández procuró llevar tranquilidad al asegurar la intención de controlar el gasto público y el tipo cambiario

Luego de los anuncios económicos de la ministra Silvina Batakis, el presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que el dólar utilizado para las exportaciones “tiene un valor adecuado” y rechazó la posibilidad de una devaluación aún mayor del peso.

“Quiero que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer todo lo que dijo la ministra: controlar el gasto público, seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente y dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que proponemos para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de la senda”, enfatizó Fernández en diálogo con la TV Pública tras una recorrida por Berazategui.

Junto al titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente Juan José Mussi, el mandatario visitó trabajos de repavimentación.

”Yo deseo la unidad del peronismo para no perder, yo no quiero más los neoliberales. No quiero más la derrota del peronismo, lo padecimos a (Mauricio) Macri, si viene Macri me muero, no lo voy a poder soportar”, supo afirmar.

La ministra de Economía, Batakis, anunció este lunes una serie de medidas tendientes a garantizar el equilibrio fiscal. “Creemos en el equilibrio fiscal, a partir de ahora no vamos a gastar más de lo que tenemos”, prometió la funcionaria en su primera conferencia de prensa.

Y agregó: “Queremos garantizar el equilibrio fiscal, la solvencia del Estado. El sector público tiene que utilizar los déficit como instrumentos contracíclicos en materia económica, pero luego debemos retomar el sendero de equilibrio”.

MEDIDAS Y DEFINICIONES DE LA MINISTRA BATAKIS

Buscar el equilibrio de las cuentas públicas, pagar la deuda a bonistas y cumplir con el programa acordado con el FMI fueron los puntos centrales de la primera conferencia de prensa de la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Entre las medidas que dio a conocer, se encuentran las siguientes:

-Las cuotas presupuestaria mensuales que el Ministerio de Economía otorga van a ser solamente acorde con la proyección de caja real. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo Batakis.

– Se mantienen las metas del acuerdo del FMI. “Es un acuerdo que firmamos como Estado y que tenemos que cumplir”, enfatizó.

– “Buscaremos tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro: Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo”, señaló.

– Creación de un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos.

– Se modifica la Ley de Administración Financiera. Todos los ministerios y empresas del Estado tendrán que trabajar en la eficiencia en sus gastos. Habrá un sistema de cuentas únicas para que todas las erogaciones en efectivo salgan de una caja central.

Se espera generar ahorros de 600 millones de pesos.

– Se congelará el ingreso de personal al Estado, inclusive en todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central.

– El organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias pasará al Ministerio de Economía, a fin de homogeneizar las valuaciones, hoy distintas según las provincias.

– Cronograma de emisión: se va a respetar el cronograma establecido.

– Tipo de Cambio: entienden que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio, por lo que no ven necesidad de que haya movimientos. – Energía: se abrieron los sobres de licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. El viernes próximo va a estar disponible para toda la población el formulario para la segmentación de las tarifas.

– Se reglamentará el tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos.