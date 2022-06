¿Que dijo el ministro Alberto Hensel del INTI?

Quiero hacer un reconocimiento al enorme aporte que ha venido realizando este instituto INTI, en pos del desarrollo de la industria nacional con una mirada federal y regional, a nivel país y Latinoamérica”.

“Quiero dejar este mensaje”

No se puede hablar de transición energética, no se puede hablar de generación de energías limpias, no se puede hablar de descarbonización de la economía sin hablar de metales y minerales.”

“Según un informe del Banco Mundial, de cara al 2050, solamente para la producción de energía eólica, fotovoltaica y geotérmica, se van a necesitar 3.000 millones de toneladas de minerales y metales.

Tenemos que empezar a pensar que esto se convierte en una gran oportunidad para nuestras regiones y en un gran desafío.

De cómo convertimos esos recursos en desarrollo tecnológico para nuestras regiones”.

“Hay que tener, ante el mundo tan cambiante y con tantos desafíos, una agenda estratégica.”