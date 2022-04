¿Qué dice la ley sobre la eutanasia animal en San Juan?

El intendente de Ullum presentó un proyecto donde se propone la creación de un refugio para que los perros sean vacunados, esterilizados y puestos en adopción. Pero después de 6 meses, contempla que los que no sean adoptados se les aplique la eutanasia. Un abogado animalista dialoga con Zonda Diario al respecto.

Por Lucas Laciar

Este fin de semana se conoció que Leopoldo Soler, intendente de Ullum, presentó en el Consejo Deliberante un proyecto para la creación de un refugio de animales. Propone que se cree un refugio donde se contemple la protección animal, vacunación, esterilización, castración y puesta en adopción. Pero hay un punto que generó polémica. Es que si los perros no son adoptados tras un tiempo que, en principio sería de 6 meses, se propone que se les aplique la eutanasia animal.

“Mas allá del proceso que se puede dar y que se puedan rescatar algunos puntos, el punto final y concluyente de que los animales que no sean teñidos en cuenta para una adopción, sean objeto de eutanasia, es ilegal“, afirma a en diálogo con Zonda Diario el abogado animalista Horacio Carrizo, que es un referente local en materia de derecho animal.

Es que el letrado resalta que “San Juan se declara como no eutanásica para el control poblacional de la fauna urbana. Que un intendente proponga una alternativa donde el punto final es eutanasia, es violatorio a la normativa vigente y del derecho positivo de San Juan.

Pero eso no es todo. El letrado recalca que “la existencia de animales en situación de calle, tiene dos puntos a considerar: primero, la sociedad que no se hace cargo de castrar y esterilizar a los animales, teniendo en cuenta que, muchas de estas intervenciones son totalmente gratuitas. Hay un desapego por parte de la sociedad. Segundo, las políticas públicas no han dado resultado en San Juan. Hay diversas normativas y ninguna ha logrado dar un piso de solución a esta temática de los animales en situación de calle”.

Sobre este tema, el letrado sostiene que los “los Estados municipales y provinciales, deberían profundizar las esterilizaciones y castraciones. Estamos hablando de un número no menor a 350 por día para que tengan efecto”.

Además explicó que “la eutanasia únicamente debe a ser utilizada en aquellos casos donde esté en riesgo la vida del animal y no haya ninguna respuesta médica satisfactoria para mejorar la vida. Es cuestión de piedad. La eutanasia es una muerte digna, no asesinar a los animales para brindarle los humanos una solución”.

También reflexionó que “los seres humanos tenemos una idea antropocentrista dónde nos ubicamos por encima de todos los seres vivientes. Creemos que tenemos la posibilidad y el derecho de privar le la vida de otro ser vivo. Creo que es una política desacertada, que no va a dar resultado”.