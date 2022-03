¿Qué dice el lenguaje corporal de tu expareja?

Me encontraba en el aeropuerto Ronald Reagan en Washington D.C aguardando la partida de mi vuelo de regreso a la Argentina, luego de una de las capacitaciones brindadas al personal de la OEA y, como es mi costumbre, mientras disfrutaba mi merienda, me dispuse a observar el comportamiento de las personas que se desplazaban cerca de mí.

Ansiedades, angustias, alegrías y tristezas, entre un sinfín de emociones, se manifiestan de modo permanente en ese escenario tan particular de reencuentros y despedidas.

Entre todo ese espectáculo de emociones reales y simuladas, me llamó la atención la conversación que mantenía una pareja mexicana, a unos dos metros de distancia de mi mesa.

Con marcado énfasis en su paralenguaje (volumen, tono y ritmo de la voz), conversaban sobre su situación afectiva.

Él le decía que la extrañaba y que la amaba y ella le decía que debía haber valorado antes esos sentimientos ya que mientras eran pareja, él siempre estaba abocado a su trabajo sin dedicarle tiempo suficiente a la relación.

De la conversación se desprendió el hecho de que ya no estaban juntos y que él le pedía retomar el vínculo.

Ella le dijo que necesitaba tiempo para pensar antes de decidirse y él, resignado y al borde del desaliento, le aseguró que la esperaría el tiempo que fuera necesario.

Mientras conversaban noté que ella tomaba un colgante muy delicado que llevaba en su cuello y realizaba un movimiento pendular llevando el dije de izquierda a derecha, haciéndolo correr sobre la cadenita como si jugara con él.

Al mismo tiempo, cuando él hablaba, su cabeza se adelantaba muy sutilmente hacia él.

Finalmente, la conversación terminó y ella se dirigió a su puerta de embarque y él se retiró del aeropuerto.

Sin embargo, antes de irse nuestras miradas se cruzaron un instante y yo le sonreí.

El me saludó con un movimiento de su cabeza y aproveché ese segundo para decirle algo que él no alcanzó a entender.

En realidad, lo dije en voz baja para provocar su curiosidad. Es así que se aceró y me dijo. -Disculpe. No entendí lo que dijo. Entonces yo le mencioné que me dedicaba a leer el lenguaje corporal de las personas y le pregunté si le interesaba mi diagnóstico sobre la conversación que acaba de tener con su ex pareja.

Su rostro se iluminó y me dijo: -Me interesa! ¡Claro que sí! ¡Pero sólo si son buenas noticias! Ambos reímos y le dije. -Eso dependerá de si el colgante que ella llevaba puesto representa algo para usted. -Claro! Me dijo. -Es un obsequio que yo le hice hace algún tiempo, en su cumpleaños. -Entonces, -le dije-, tengo algunas buenas noticias para darte.

En los dos momentos más cruciales de la conversación, cuando se hablaba sobre la posibilidad o no de retomar el vínculo, ella se aferró a ese objeto.

Eso se llama “anclaje”.

La semiótica nos enseña que nos aferramos a los objetos con significado simbólico para nosotros, cuando deseamos aferrarnos a lo que representa ese mismo objeto.

Es así que esa señal de aferrarse a su colgante, es un modo transitivo de aferrarse a la posibilidad de retomar la relación.

Asimismo, la inclinación de su cabeza levemente hacia adelante conocida como el código M57, denota interés en tu persona y en tu relato.

Esa también es una buena señal.

Luego de una breve conversación, intercambiamos nuestros números telefónicos y antes de irme le dije: -Yo en tu lugar le dejaría una nota de voz agradeciendo su tiempo invertido en la charla y mencionando algo que no esté en relación a tu deseo de volver, sino a tu deseo y compromiso de cambiar conductas, reconociendo tus errores. Y no volvería a contactarla hasta que ella lo haga.

La insistencia genera resistencia. Si ella no toma la iniciativa, no tiene sentido insistir.

Recuerdo que tomé mi vuelo una hora después y olvidé la historia.

Sin embargo, unas dos semanas después recibí un mensaje en mi WhatsApp con una foto de una pareja sonriente.

Eran ellos. Supe los detalles de la historia unos 8 meses después en México cuando fui a dar una conferencia que ellos mismos organizaron en una de las universidades más prestigiosas de CDMX.

Ella me dijo de modo cómplice: -Ese día, yo estaba deseosa de decirle que sí. Pero quería que pagara sus culpas. Alejandro y Julieta (los nombres son ficticios para proteger su identidad) hoy son grandes amigos míos y siempre recordamos esta historia entre risas y con afecto.

Las investigaciones sobre el comportamiento humano revelan que nuestro cuerpo se expresa más claramente en situaciones críticas o en las cuales nuestras emociones son intensas.

Pero es una pena que muchas personas no entienden el mensaje por no estar entrenadas en lenguaje corporal.

Como docente he visto a estudiantes conversar en los recreos expresando con sus palabras exactamente lo contrario a lo que dicen sus cuerpos.

Justamente esa es una de las claves de la comunicación humana.

La tendencia a simular o afirmar tener emociones contrarias a las que nos atraviesan.

Es por todo esto que te sugiero no desestimar el valor de los objetos en la comunicación cuando se trata de relaciones afectivas.

Un libro rociado con el perfume que usas a diario, un pequeño adorno, un accesorio que signifique y recuerde tu persona, siempre es útil como “anclaje”.

Podrás verificar la importancia del vínculo para la otra persona al ver tu objeto en un lugar relevante o bien arrumbado en algún rincón de la casa.

Prestemos atención también a esos movimientos sutiles que se realizan en una conversación.

Una inclinación hacia adelante puede darnos mucha información respecto del interés de nuestro interlocutor, aunque sus palabras digan lo contrario.

Y una última recomendación.

Si tu deseo es comprender la base científica de la gestualidad humana, no dejes de inscribirte en www.HugoLescano.com.ar en nuestro entrenamiento virtual que comienza en abril.

Recordemos que con nuestras palabras ensayamos opiniones y puntos de vista, pero nuestro cuerpo se encarga de contar la historia de nuestras emociones.

Y como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

Hugo Lescano

Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal

Consultor de la OEA (Washington DC) en Negociación y Comunicación no Verbal

Instagram: @hlescano

www.HugoLescano.com