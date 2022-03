Putin busca sus objetivos “por la negociación o por la guerra”. De todos modos, en conversaciones con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Turquía, Recep Erdogan, el mandatario ruso ratificó este domingo su predisposición al diálogo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo conversaciones este domingo con sus pares de Francia y Turquía, Emmanuel Macron y Recep Erdogan, respectivamente, a quienes le manifestó la disposición de su gobierno al diálogo, pero aseguró que si no consigue sus “objetivos” en Ucrania “por la negociación” será “por la guerra”, afirmaron las autoridades francesas.

Macron encontró a Putin “muy decidido a conseguir sus objetivos”, entre ellos, “lo que el presidente ruso llama ‘desnazificación’ y neutralización de Ucrania”, informó la presidencia de Francia, según la agencia de noticias francesa AFP. Además, durante los 45 minutos que duró la conversación el líder ruso recalcó que “no era su intención” atacar centrales nucleares ucranianas.

Este es el cuarto contacto entre ambos presidentes, a petición de Macron, desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero último.

Según Macron, es “el ejército ruso el que está atacando”, y no tiene “motivos para creer que el ejército ucraniano está poniendo en peligro a civiles”, por lo que, en línea con el derecho internacional, instó a Putin a no poner en peligro a civiles, acusación que el mandatario ruso niega.