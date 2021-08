¿Puritanismo o ignorancia? El arte que censuran las redes sociales

Las fotos y dibujos de dos artistas sanjuaninos fueron denunciados y censurados en Instagram. Lo atribuyen a prejuicios y desconocimiento. La polémica está instalada en SJ.

Gabriel y Nazarena Bontempo, son hermanos y artistas. Ambos sufrieron la censura de sus obras en la red social Instagram: Gabriel de sus dibujos y Nazarena de sus fotos.

La última sesión publicada en las redes de Nazarena se basa en desnudos artísticos. El objetivo – cuenta- era fusionar los desnudos con su destreza corporal como bailarina, elongación, posturas, etc.

“Somos humanos y como tales, nos sentimos muy atraídos por el cuerpo humano, su belleza y singularidad”, explica.

“Instagram necesita un mínimo de denuncias hacia una publicación para ser eliminada, entonces quien me censuró fue también la sociedad que le cuesta mirar con ojos artísticos mis imágenes”.

“Estamos cansados de ver cuerpos casi desnudos en publicidades, en los programas de televisión aptos para todo público (y jugando explícitamente con el sexo) pero cuando se trata de arte parece que se mira con otros ojos”, indica.

“No hay que ser un artista capacitado para poder entender el arte o generarlo, solo hay que querer, y entenderlo a través de nuestros sentidos y subjetividad”, señala Nazarena.

“Quisiera pedirle a las personas que no quieren entender el arte como nosotres lo hacemos que no lo consuman, dejen de seguir en las redes a los artistas y no denuncien”, agrega Nazarena.

“Subo mi contenido en plataformas aptas para personas mayores de edad, capaces de decidir si quieren o no consumirlo. Y para los artistas, sigan siendo naturales, libres y seguros de su arte, que hay personas que saben apreciarlo”, finaliza la joven artista.

Una obra contracultural

A su vez, Gabriel es docente de arte. Por su formación académica, le inspira el cuerpo humano “disidente” y las problemáticas LGBT. Su obra se potenció mucho con la pandemia y el encierro. Vendió sus dibujos en España y Nueva Zelanda donde se editó un libro con algunas de sus obras. Expuso también en la India e Indonesia.

“Siempre me interesó el erotismo, históricamente ha existido este arte. Muchos de los artistas que admiramos, en los museos tienen ‘bajo la alfombra’ una producción erótica que se desconoce”, explica.

“Instagram censura bastante mis publicaciones, con la respuesta de que no cumplen con las normas comunitarias. De esa manera se censura cualquier desnudo sea artístico o no. Pero muchas de mis obras han sido denunciadas a partir de reportes de la gente”.

“No creo que tengan que capacitarse las personas para consumir arte en las redes, es una cuestión de apertura mental y poder valorar lo que produce una persona”, destaca Gabriel.

¿Y vos qué opinás al respecto?

Mira las imágenes

Foto: Mario Parody