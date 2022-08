El presidente de Unión de Villa Krause destacó que todas las expresiones vertidas en las redes sociales son mentiras. En Septiembre habrán elecciones y hay una comisión de trabajo unida.

Después que Unión se consagrará campeón del Torneo de Invierno, en vez de llegar las buenas vibras solo se sucedieron noticias que generaron mas amarguras que alegrías.

Desde la sanción de 6 fechas para jugar sin público en casa, las idas y vueltas con la continuidad de Gastón Solera como entrenador. El pedido de algunos hinchas para que el presidente Rony Peña renuncie a su cargo y las publicaciones en redes sociales cuestionando la honestidad y el accionar del dirigente.

Todo pasó en un mes y el mundo Unión se revolucionó pero por lo extrafutbolístico.

Ante esta situación en la última semana las reuniones entre Peña y algunos ex dirigentes mas colaboradores se intensificaron y ayer se presentaron en conferencia de prensa para dar la cara primero y aclarar el panorama en el cual se encuentra el club en este momento.

“Lo primero para decir es que el plantel nunca dejó de entrenar porque se le debía plata. Simplemente se postergó porque que no terminábamos de definir con Gastón Solera algunos aspectos referidos a la organización. El técnico se queda y vamos a encarar el Torneo Regional y el local con la misma responsabilidad y vamos a buscar ser campeones de nuevo” empezó declarando el presidente.

Ante la consulta de las acusaciones vertidas en contra de su persona, afirmó convencido.

“Puedo responder a cada una de las acusaciones. Acá está el ultimo balance. No falta ninguno, este período se termina el 31 de agosto y después de ese momento llamaremos a Asamblea. Creo que si todo marcha bien puede ser a fines de septiembre” continuó Peña con total tranquilidad.

La conferencia de prensa sirvió para presentar al grupo de trabajo que permitirá encarar el nuevo proyecto Azul

Ernesto Vidal, Ricardo Torres, Eugenia Nievas, Mauricio Acosta, Nicolas Cotes, Juan Carlos Ortiz, Juan Ramírez, Luis Argañaraz, Manuel Acosta entre otros varios mas son lo que estuvieron acompañando a Peña y que según el mismo presidente la semana que viene entre esos nombres surgirá el cargo que ocupará cada uno en la lista pero es casi un hecho que Eugenia Nievas será la secretaria, Juan Carlos Ortiz el tesorero y resta saber si Torres o Peña estará al frente de la lista. Lo seguro es que la calma a vuelta a Villa Krause.

BUENA PARTICIPACIÓN

Nutrida fue la reunión porque dejó de ser conferencia a partir de que hinchas participaron y consultaron sobre temas de la institución que el propio Peña se encargó de responder.

Uno de los temas fue el de socios y en ese aspecto remarcó que desde ahora se pondrá a disposición de los socios varios medios de pagos y que el costo de la cuota será evaluada en los próximos días.

“Todas esas personas que son valientes detrás de las redes sociales que acusan sin tener pruebas y generan problemas que terminan perjudicando al club. Las finales del fútbol femenino que se iban a jugar en nuestra cancha nos iba a permitir tener ingresos económicos importantes para afrontar los gastos, pero al no jugarse nos complicó. A veces no se dan cuenta del daño que se hace y nos complica como institución mas allá de las ofensas que hacen sobre mi. No tengo nada que esconder y puedo responderle a cada uno lo que pregunten” respondió Peña.

BREVES DE LA CONFERENCIA