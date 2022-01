“Puede emerger una nueva variante que nos complique”. La ministra de Salud de la Nación analizó la tercera ola que atraviesa Argentina y la transición de la pandemia por coronavirus a una endemia.

La transición de la pandemia por coronavirus a una endemia, es decir a una enfermedad que afecte a regiones con estacionalidad, “es un proceso “ y “las modificaciones de la gestión de los casos y los aislamientos” -que se están dando en Argentina y en el mundo- “son pasitos” en ese sentido, aseguró la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En una entrevista, dijo que la fortaleza más grande es la extraordinaria campaña de vacunación en lo que significó el acceso a las vacunas -con la dificultad mundial que ha habido para esto-, la articulación con las provincias, el enorme esfuerzo que se hizo en cada área con la llegada de las dosis, la logística, el trabajo con Aerolíneas, aduana, AFIP, operadores logísticos, y después el mismo proceso en cada provincia hasta que llega al vacunatorio.

“El autotest es útil para el sector privado como una forma de prevención o para los efectores de salud”

“A medida que pasa el tiempo, cuanto menos personas son susceptibles, cuanto menos grave es la enfermedad que se genera, hay una tendencia a la endemia que implica que el virus no desaparece sino que se queda entre nosotros como un virus estacional que va a generar menos complicaciones a la salud, como generan otros virus, en función de las posibilidades que tengamos como sistema de salud de prevenirlo, tratarlo o gestionarlo”, sostuvo.

Consideró que “estamos en un momento en el que la hipótesis más fuerte es que podría suceder con esta variante por la cantidad de personas que desarrollan inmunidad por el virus, reinfecciones más la vacunación; la duda es que pueda emerger una nueva variante que nos complique”.

Además expresó que con respecto al futuro de la situación sanitaria que “no es que un día nos vamos a levantar y decir es una endemia, sino que es un proceso; no es un día para el otro. Medidas como las que se están tomando en España, en Uruguay; de ir modificando la gestión de los casos y los aislamientos son pasitos que van yendo hacia ahí; si no sucede otra novedad podemos ir avanzando”, remarcó.

“Tenemos 102 millones de dosis, las provincias tienen stock y también hay stock a nivel central, y faltan recibir 37 millones de dosis todavía”, describió por último, con respecto al programa de inmunización de la Nación con las provincias.

Carla Vizzotti

“ Estamos repensando todo el tiempo las recomendaciones y aumentar la oferta de las posibilidades de testeo era importante”

REFUERZOS Y AUTOTEST, CLAVES DE LA NUEVA OLA

Aplicar las dosis de refuerzo y vacunar a los menores de 18 años son los objetivos de este verano para llegar a marzo “con la mayor protección posible” contra el coronavirus, aseguró a Télam la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sostuvo que los autotest tienen un “rol complementario” importante en este momento de la pandemia en Argentina.

“Necesitamos en enero y febrero aplicar los refuerzos, que inicien o completen esquemas quienes no lo hicieron y avanzar con la vacunación en menores de 18 años para que marzo nos encuentre con el inicio de clases y del otoño con la mayor protección posible para poder enfrentar lo que, esperemos, sea la última etapa de la pandemia”, indicó Vizzotti.

La ministra recordó que Argentina ya cuenta con el 85% de la población vacunada con una dosis y el 74% con dos dosis.