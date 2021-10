Proyecto para que dos cortistas sean mujeres

El Vicepresidente de la Cámara de Diputados, el sanjuanino José Luis Gioja, propuso modificar el decreto ley 1285/58, que hace referencia a la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo atinente a su cupo.

En su prestación, Gioja plantea la sustitución del Artículo 21 del decreto ley 1285/58, por el siguiente: Artículo 21 (nuevo). – La Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por cinco (5) jueces, de los cuales al menos dos (2) deberán ser mujeres.

El proyecto se completa estableciendo que la totalidad de las vacantes que se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la vigencia de la presente deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley 1285/58.

Gioja recordó su iniciativa, que a su vez la toma de otra presentada por el diputado (MC) Alfredo Dato en 2014, tendiente a asegurar un cupo de integrantes mujeres (al menos dos) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A su vez, el legislador sanjuanino recordó que “sería una pena que este proyecto venza su estado parlamentario sin ser tratado, sobre todo sabiendo que podría lograr un amplio nivel de consenso de todas las fuerzas políticas”, y agregó que “con una Ley como la que se propone se terminan las discusiones respecto al cupo femenino en la Corte Suprema”.

RODOLFO BARRA CONSIDERÓ PRUDENTE LA RENUNCIA

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra consideró “prudente” la renuncia de Elena Highton de Nolasco al máximo tribunal.

“Es una mujer de 79 años, no sé cómo está de salud, aunque estaba muy bien en su inteligencia y capacidad”, afirmó el ex magistrado.

Y agregó: “Creo que es prudente que haya decidido renunciar, por una cuestión de edad”.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, Barra analizó la interna de la Corte Suprema y aseguró que existe una “complicación” en el funcionamiento en la actual conformación del máximo tribunal, que imposibilita la salida de la sentencia si hay un empate entre sus miembros.

Con respecto al reemplazo de la jueza, el ex miembro de la Corte sostuvo que se trata de una “tarea difícil”, que requiere de “una aprobación de mayoría especial”. “No pasa por el Consejo de la Magistratura, por decisión exclusiva del Presidente, sino que requiere la aprobación dos tercios de los presentes en el Senado, y no del total”, determinó.

Por otra parte, la ONG que denunció penalmente a la todavía jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco por la forma en que consiguió permanecer en el cargo después de cumplir 75 años de edad le pidió al presidente, Alberto Fernández, que rechace su renuncia.

La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Exigir) manifestó, mediante una carta dirigida al jefe del Estado, sus “objeciones a la aceptación de la renuncia” y le recordó que en junio pasado la denunciaron, al igual que a su colega Carlos Rosenkrantz; al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al ex asesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

