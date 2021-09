Provincias: siguen bajando los casos y se habilitan más actividades

El descenso marcado de los contagios y el amplio alcance de la campaña de vacunación permitieron a todas las jurisdicciones ampliar las actividades permitidas, como las comerciales, culturales, religiosas y deportivas.

Autoridades provinciales destacaron este jueves que el descenso marcado de los contagios de coronavirus se mantiene desde hace más de un mes ante el amplio alcance de la campaña de vacunación, la inexistencia de nuevos brotes, la mejora de las temperaturas que facilitan la ventilación cruzada y el “compromiso de la población” con las medidas de seguridad sanitaria.

Esta situación permitió a todas las jurisdicciones ampliar las actividades permitidas, como todas las comerciales, culturales, religiosas y deportivas además del regreso progresivo a las clases presenciales.

Buenos Aires

En ese sentido, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que “la sensación que tenemos todos respecto a la pandemia es que ya pasó lo peor porque las vacunas están funcionando muy bien, hemos aprendido mucho cómo llevar las medidas de cuidado”.

“Da la sensación de que lo que viene por delante aparentemente para nuestro país y el mundo, pareciera que lo peor ya pasó”, remarcó en diálogo con radio Continental.

Kreplak recordó que el coronavirus es “un virus que muta mucho” y apuntó que mientras mucha población no esté vacunada “aumenta mucho el riesgo de más mutaciones”.

Además, al explicar la vuelta de varias actividades y de las clases presenciales, Kreplak indicó que “el riesgo está vinculado a la carga de la enfermedad en la sociedad; si hay muchísimos casos, no es momento para tener actividades en las que no se pueda guardar la distancia social pero cómo bajó muchísimo durante agosto, gracias al trabajo que hicimos entre vacunación y medidas de cuidado, no es lo mismo hablar el 1 de septiembre que el 1 de agosto”.

Como ejemplo de esta situación dos hospitales bonaerenses revelaron este jueves que no tenían pacientes internados con Covid, ni casos sospechosos en consulta.

Uno de ellos fue el caso del hospital “El Cruce”, ubicado en Florencio Varela, que celebró por Twitter que “a un año y medio de desatada la pandemia” llevaba “24 horas sin pacientes internados con Covid-19”, ni nuevos ingresos, ni trabajadores del lugar con síntomas.

Desde Moreno, el director del hospital De la Vega, Emmanuel Álvarez, afirmó que “después de un año y siete meses, no tenemos ningún paciente internado con Covid o con sospecha de que tuviera” la enfermedad.

En Bahía Blanca, la médica Graciela González Prieto del hospital municipal explicó a Télam que la baja de casos y ocupación de camas obedecía a “la evolución lógica que esperábamos para esta época con la vacunación”, donde “estamos viendo los descensos y casos como en otros lugares”.

Pese a ello la vocera del centro asistencial no descartó que “pueda haber una tercera ola por lo que esto puede llegar a hacer una transición” dado que, estimó, “podríamos tener casos a fines de septiembre o el mes de octubre” ante la eventual llegada de “la variante Delta y más casos que van a tener que ver con la evolución lógica de esta situación”.

“Hay más circulación, más gente en la calle y todavía no se completaron las vacunaciones con las dos dosis”, indicó la médica y resaltó que “en la guardia y en ambulatorio han bajado las consultas a un 50% aproximadamente”.

Córdoba

En Córdoba, los casos confirmados de coronavirus durante agosto fueron 37.789, cifra que marca la continuación de la tendencia a la baja respecto del mes anterior, cuando se habían detectado 57.067 contagios.

Esos reportes resultan muy inferiores a los de junio, cuando se contaron 97.838 contagios.

Estas estadísticas, según fuentes de Salud, indican la mejora en la situación que se ve reflejada también en el porcentaje de ocupación de camas críticas (621 personas internadas), con un 17,7% de promedio en la provincia, diferente al 87,8% de ocupación que se registró en el pico del 13 de junio.

El avance de la campaña de vacunación era para los especialistas el motivo de la mejora en los indicadores, mientras se flexibilizan semana tras semana una gran cantidad de actividades que estaban anteriormente cerradas.

Asimismo, las fuentes remarcaron que en las últimas 24 horas no se registraron nuevos casos de contagios de la variante Delta, por lo que el informe se mantiene en 81, luego de detectarse el ‘caso cero’ el 29 de julio.

Mendoza

Mendoza también sostiene el descenso de casos de los últimos días y reportó que la ocupación de camas UTI rondaba el 54,85% en toda la provincia y el 66,44% en el Gran Mendoza, según los datos de la semana del 20 al 26 de agosto, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes provincial.

La noche del miércoles, la cartera de Salud indicó que hubo 190 nuevos casos positivos, sobre un total de 163.185 desde que comenzó la pandemia.

Tucumán

En Tucumán, el Ministerio de Salud informó que hasta el miércoles “se reportaron, tanto en el sector público como en el privado, 64 pacientes en terapia Intermedia, 119 en terapia Intensiva sin asistencia respiratoria y 70 que dependen de vías externas para poder respirar”.

Esta cifra significó un descenso del 50 por ciento de ocupación crítica de camas en comparación a lo que sucedía hasta hace tres meses en la provincia.

Desde que inició la campaña de vacunación, en Argentina se aplicaron 43.221.929 dosis. Foto: David Sánchez

Jujuy

En Jujuy se consolidaba la merma en la cantidad de casos de coronavirus con menos de cien infectados por día en promedio, de acuerdo con los reportes de las últimas semanas del Comité Operativo de Emergencias.

“Como en toda la provincia han disminuido los casos, no se han registrado brotes tampoco”, dijo este jueves a Télam la directora del hospital Jorge Uro de La Quiaca Fernanda Elías y acotó que en esa ciudad “en agosto hubo 28 casos contra 400 de julio”.

“En vacunación se avanzó muchísimo y eso da un efecto positivo que nos permite mantener controlada la situación”, sostuvo Elías.

Salta

En Salta, la directora general de la Coordinación Epidemiológica, Analía Acevedo, informó que hay “un descenso marcado en el número de casos por tercera semana consecutiva, llegando a un promedio diario de 145”, tras los 600 casos por día en el pico de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

La funcionaria explicó que desde el 10 de agosto se observa “un descenso progresivo de la positividad, llegando a un promedio diario que oscila entre el 10% y el 11%”.

Acevedo dijo que todo ello se debe “al avance de la campaña de vacunación en la provincia, con primeras y segundas dosis” y “al factor climático, ya que al contar con temperaturas más elevadas se respeta la ventilación cruzada, que es fundamental para prevenir la Covid-19”.

Sobre la ocupación de camas en terapia intensiva, detalló que era del 60,31% a nivel provincial y del 70,45% en la ciudad de Salta, tras lo cual recordó que “las variantes de preocupación detectadas en la provincia son Delta, Gamma y Alpha; mientras que las variantes de interés son Zeta y Lambda”, con 117 pacientes que contrajeron alguna de ellas.

Tierra del Fuego

Los casos de coronavirus en Tierra del Fuego descendieron por sexta semana consecutiva, mientras que se mantiene estable el número de fallecimientos y de internados en terapia intensiva a causa de la enfermedad, confirmaron fuentes del Ministerio de Salud provincial.

Según el último informe de la cartera de Salud, la provincia registró 160 casos en la última semana, 71 en la ciudad de Ushuaia, 88 en Río Grande y 1 en Tolhuin.

Chubut

En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que “el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva Covid ronda el 27%, el nivel más bajo desde que se declaró la pandemia”.

“En un momento estuvimos con el 99% de la ocupación de unidades Covid y ahora estamos por debajo del 30%, en el número más bajo, lo cual es un muy buen dato”, explicó a Télam.

El funcionario aseguró que “esta tendencia a la baja en la ocupación de camas se consolida desde hace aproximadamente 6 semanas”.

Neuquén

En Neuquén, según el último parte del Comité de Emergencia Provincial, 77 personas se encontraban internadas en terapia intensiva, lo que significa un 72,2% de la ocupación de las camas del sector público y privado del territorio neuquino.

Según el Comité de Emergencia Provincial, en la última semana –del 26 de agosto al 1º de septiembre- la provincia registró un descenso en los nuevos contagios al detectarse 582 nuevos casos activos, 18 fallecidos y 1.024 recuperados. La semana anterior, había tenido 947 contagios, 21 fallecidos y 1.157 recuperados.

San Luis

En San Luis, la presidenta del Comité de Crisis de la Provincia, María José Zanglá, afirmó en el reporte extraordinario emitido la noche del miércoles, que “la disminución de los casos es mayor al 40%, respecto a la semana previa”.

La funcionaria detalló que el segundo brote “duró prácticamente cinco meses”, con 1.100 casos en abril y en las “últimas tres semanas ese descenso fue abrupto y hoy tenemos datos que son similares a agosto del año pasado”.

La referente nacional del Plan Covid-19, Graciela Sarmiento, aseguró que “la ocupación de camas en terapia intensiva es del 50%, pero de este porcentaje el 75% están ocupadas por patologías que no son coronavirus”.

La médica adjudicó la baja a la realización de “hisopados masivos sin costo, ni turnos previos” y aclaró que la Organización Mundial de la Salud dice que el porcentaje de las personas positivas que se hisopan en un área geográfica debe ser menor al 10% y San Luis lleva desde “hace muchos días, un 5%, quiere decir que duplica la tasa de hisopados del país, y es un porcentaje sumamente bajo”.

Zanglá añadió que la baja en los contagios se debe a “la alta tasa de vacunación, la alta accesibilidad para los hisopados y, sobre todo, el mayor compromiso de la población en el uso de las medidas de seguridad, como es el tapabocas, el distanciamiento y el uso alcohol en gel”.

Corrientes

En Corrientes, en los últimos diez días se registró un importante descenso de casos y fallecimientos por coronavirus, que bajaron casi a la mitad, según los partes diarios emitidos por el Gobierno provincial.

La misma situación se repite en la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva en el hospital de campaña “Escuela Hogar” capitalino, que concentra a todos los pacientes de Covid-19 de la provincia, y que pasó de 461 internados el 19 de agosto a 260 el miércoles.

La Pampa

En La Pampa, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, dijo que la provincia aplica “un muy buen plan de vacunación que a la fecha nos permite registrar un 65% de la población vacunada con la primera dosis y aproximadamente un 47% con la segunda dosis de la vacuna”, contra la Covid-19.

Vera adelantó a Télam que este fin de semana “en La Pampa estaremos llegando al 50 por ciento con la segunda dosis, con las vacunas que Nación envía a la provincia”.

La Rioja

En La Rioja, en tanto, el Ministerio de Salud informó hoy que en agosto los casos de Covid-19 han bajado un 39,7%, mientras se mantiene la vacunación con las dosis de Sputnik V y Sinopharm.

Marcia Ticac, secretaria de Promoción de la Salud, dijo: “Seguimos con el Plan Provincial de Vacunación y en este momento estamos aplicando con turno primera dosis de Sputnik, segunda dosis de Sputnik, y segunda dosis de Sinopharm”.

Ticac señaló que en el caso de los menores de edad estaban “priorizando a los adolescentes que presentan alguna comorbilidad, para aplicarles la primera dosis de Moderna. Cuando se termine con este grupo se comenzará a vacunar al resto de los adolescentes”.

Santa Cruz

En Santa Cruz, donde hay 268 casos activos, los contagios de coronavirus se mantienen bajos en comparación con meses anteriores y la vacunación continúa en más centros, de acuerdo a las partidas que van llegando.

El porcentaje de las camas ocupadas de UTI en la provincia era del 42% y en general de los distintos servicios hospitalarios de la provincia es del 37%.