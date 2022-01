Proteccionistas piden no abandonar a las mascotas. En esta época, aumentan los abandonos de mascotas, sobretodo de cachorros. Lo atribuyen a la falta de quirófanos y a que sus dueños no pueden mantenerlos. Ante esta situación, los refugios no dan abasto para hacerse cargo.

Ante el notorio aumento de pedidos de familias para que proteccionistas adopten a sus mascotas, estos solicitan que no los abandonen a su suerte y busquen otras opciones. La solución inmediata: concientizar al respecto.

Según cuenta Cecilia Montaño, a cargo del refugio “La Casita de Tronquito”, han tenido muchos pedidos de familias para recibir a sus mascotas por no tener dinero para mantenerlos, por irse de vacaciones o por diversos problemas.

“Nosotros ya tenemos 75 animales y entre ellos una perra con moquillos, ya no damos abasto. Son muchos para alimentar y cuidar, además corren el riesgo de contagiarse, por eso no estamos recibiendo animales por el momento”, explica Montaño.

En esta época – según Cecilia – hay más abandonos de mascotas, sobretodo de cachorros por la falta de quirófanos o porque la gente es cómoda y no quiere llevarlos a castrar. “Estamos viendo mucho abandono de camadas de cachorros en estos días”, destaca.

“Hemos publicado algunos anuncios de perros para dar pero como se están yendo de vacaciones, no queremos ver que se van y al no tener con quién dejarlos, los abandonan. No hacemos servicio de guardería porque es mucha responsabilidad y queremos evitar posibles contagios”, agrega Cecilia.

Gracias a la colaboración de muchos voluntarios, el refugio logró adquirir una camioneta para llevar a los animales al veterinario o darlos en adopción.

Además, siguen recaudando dinero porque en un año se vence el alquiler y apuntan a comprar el terreno. “Hemos hecho un gran trabajo en el refugio y queremos quedarnos”, destaca.

Qué pasa con la Ley Lara

El año pasado, una jauría terminó con la vida de Florencia Ledesma, una joven de 23 años que murió desangrada luego de que la mordieran perros abandonados. El ataque se dio en Albardón. Lamentablemente este deceso no es el único que se produjo por ataques caninos en los últimos años en San Juan.

Lara murió producto de la mordida de un pitbull el 14 de septiembre del 2020 y en el 2019, el pequeño Sahir Peñaloza falleció luego de que lo atacara una jauría en Rivadavia. Tras la muerte de Lara, en la Cámara de Diputados se dispuso legislar sobre el tema y se terminó sancionando una normativa, que según los proteccionistas generó más abandono. Qué hizo bien el único país del mundo que logró controlar la población más grande de callejeros.

Con la Ley Lara se abrió el Registro Único Provincial de Animales de Compañía y Perros Potencialmente Peligrosos. Hasta junio, solo 150 perros fueron inscriptos por sus propietarios. Se calcula que hay en la provincia 400 mil perros, lo que implica que falta mucho camino por transitar para que el Registro sume más anotados.

A cada perro inscripto en el registro, se le debe colocar un chip en una veterinaria autorizada. El chip cuesta unos 3 mil pesos.

También se estipula que los criadores de estos perros deben chipearlos antes de su venta y también comercializarlos esterilizados.