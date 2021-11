Proteccionistas insisten en aumentar la castración

Además piden más responsabilidad al Estado y a los dueños de los perros. Proponen que se multe a quien abandone animales.

Ante el asesinato de la joven Florencia Ledesma, por una jauría de perros salvajes en Albardón, proteccionistas de San Juan opinan que el Estado debe tomar cartas en el asunto en el asunto y multar a quien abandone animales.

A la vez, piden que los quirófanos caninos aumenten la cantidad de castraciones para evitar la proliferación de perros callejeros.

“Es una pena que tenga que pasar esto para que el área de tenencia responsable de animales empiece a moverse. Ojalá que esta vez hagan las cosas bien”, dijo Cecilia Montaño, proteccionista, a cargo del refugio La Casita de Tronquito.

“La Ley Lara ha provocado más abandonos de perros y no sirve para nada, no hay suficientes quirófanos, el de Rawson es el que mejor está funcionando, a mitad de año ya habían castrado diez mil perros pero no da abasto, está saturado y los otros quirófanos dan pocos turnos”. indicó Cecilia.

“Veía la cantidad de críticas a los proteccionistas, que nosotros somos los culpables, pero a nosotros no nos pagan y hacemos lo que podemos”, destacó la joven quien ha salvado 60 perros de la calle en el refugio.

“Los castramos, vacunamos y damos en adopción, pero tampoco los hogares de tránsito pueden hacerse cargo de todos los animales, todos tenemos que poner un poco de cada uno”, señaló.

Para la proteccionista, la gente que tiene perros deben hacerse cargo e ir a castrar los animales. “El problema es que tiran las crías a la calle. La solución no es la matanza, es la concientización, es tener más quirófanos y que castren más. Es una vergüenza que castren diez o menos por día”.

Otra de las propuestas de los proteccionistas es que el Gobierno multe a quien abandone a los perros. “Todos los días recibo entre 3 y 5 mensajes con pedidos de ayuda pero no damos abasto, somos dos personas, aparte hay que mantenerlos con alimentos, vacunas, en este momento tengo seis enfermos. La gente no le puede pasar la mochila a alguien que tiene mucha carga”.

Cómo ayudar

Refugio la Casita de Tronquito: para donaciones, puede dejarlas en Bichimania Petshop (Gral Acha antes de Córdoba), Mercado Pago al 2645472761 o CBU 0170381640000000295518 (Caja de Ahorro).

EL DOLOR DEL SEPELIO Y CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN

Ayer fueron sepultados los restos de Florencia Ledesma, la joven que murió a causa de las gravísimas heridas que le causó una jauría de perros, que la atacó cuando realizaba su caminata habitual por una zona agreste y de fincas en Las Lomitas, departamento Albardón.

El velatorio se realizó en la casa de la familia en Villa Ampakama y finalmente fueron sepultados ayer a la mañana en el cementerio de Albardón, en medio de un dolor inmenso por lo ocurrido y que aún se investiga.

Sobre el caso, el fiscal Francisco Micheltorena dijo que “la investigación sigue y no vamos a descartar todavía que haya un presunto responsable. Nos corresponde determinar si hay un dueño y la recolección de pruebas en coincidencia de ello. En caso que agotáramos los tiempos y no detectáramos un imputado, la causa irá a archivo. Pero lo que nos ocupa es no descartar nada”.

Destacó que “lo fundamental es aclarar todas las circunstancias de esta muerte violenta y necesitamos encontrar a los animales y saber si son cimarrones o salvajes. Es importante sacarlos de esa zona en la que se mueven y conocen bien”.

Micheltorena manifestó que se logró reconstruir el ataque y la agonía de Florencia que “trató de salvar su vida y se fue moviendo de lugares”.