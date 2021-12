Prorrogan el presupuesto vigente ante el rechazo en Diputados

La Cámara baja rechazó el proyecto de la administración de Alberto Fernández que deberá ahora gestionar los recursos públicos sin una ley específica, como ocurriera en el 2011 cuando Cristina Kirchner ejercía la presidencia.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este viernes que el presidente Alberto Fernández prorrogará el Presupuesto vigente luego que la oposición hiciera fracasar su tratamiento en la Cámara de Diputados, lo que consideró “una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas” . “Lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022. No al Gobierno. A la Argentina. Una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbres cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas”, señaló Guzmán en un hilo de mensajes en Twitter.

Adelantó que “el presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el Presupuesto vigente y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento, y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero”.

La oposición triunfó por 132 votos a favor, 121 en contra y una abstención en la votación de la ley, celebrada poco antes de las 10:30, provocando una dura derrota política al bloque oficialista.

El oficialismo buscó negociar durante la maratónica sesión los votos para lograr la aprobación y viendo que no los conseguía ofreció devolver el proyecto comisión para continuar el debate de las partidas para el año que viene.

Pero, sobre el cierre, la intervención del jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, provocó el enojo de la oposición que pidió suspender la lista de oradores y pasar a votar el proyecto. “Ojalá hubieran tenido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada, quienes son oposición para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia”, completó Kirchner, quien terminó: “Quizás fue la cobardía de mandar ese proyecto, así que votemos y terminemos con el show”.

LEGISLADORES DE SAN JUAN DEBATIERON EN EL RECINTO

Los diputados nacionales por SJ, Susana Laciar, del bloque Producción y Trabajo, Walberto Allende y Graciela Caselles, ambos del Frente de Todos, expusieron durante el tratamiento del presupuesto nacional 2022.

Allende, criticó a “algunos economistas que hacen un análisis simplista de la situación y que pareciera que muchos de ellos, no han tenido nada que ver los últimos años, con la situación de la Argentina”.

El diputado oficialista, llamó a la reflexión a “muchos integrantes de la actual Cámara, exgobernadores, ex ministros nacionales, provinciales, exintendentes de distintas localidades de la Argentina que saben la importancia que tiene poder contar con presupuesto”.

Allende, había anticipado el apoyo a la iniciativa, al destacar que “no he escuchado hablar en el parlamento de las crisis, de la pandemia que vino a agravar la situación de la Argentina”.

Laciar por su parte, dijo que “negar un presupuesto, no es negar la necesidad de obra pública por supuesto que defendemos la necesidad de obra pública pero bajo un presupuesto real, no bajo esta ficción. Por lo tanto, con toda responsabilidad con todo compromiso y con lo que pidieron cada uno de los sanjuaninos que fuimos a visitar, por favor que en este congreso se imponga la honestidad, la sensatez y el realismo y por ese mandato, vamos a votar en contra de esta ficción que llaman presupuesto”, tras indicar que “es evidente, es que el oficialismo sigue sin escuchar, sin entender que los argentinos dijeron un gran basta a los atropellos y siguen sin entender que perdieron perdiendo”.

Caselles, en tanto destacó la madurez política de SJ. “Entre todos fuimos capaces de elaborar el Acuerdo SJ pensando en puntos de encuentros, sobre todo planificando el SJ post pandemia”.

Susana Laciar Dip. Nac. Producción y Trabajo

Debemos reconocer que estamos asistiendo a una linda clase de dibujo técnico, tratando de interpretar líneas y trazos que no conducen a ninguna parte”.

Walberto Allende Dip. Nac. Frente de Todos

“No se puede privar a la Argentina de tener el presupuesto que nos merecemos, por mezquindades políticas, con la importancia que tiene contar con presupuesto”.

Gracielas Caselles Dip. Nac. Frente de Todos

“Siento con orgullo que SJ es una de las provincias que mayor reactivación económica ha logrado en Argentina fruto del aporte de cada sanjuanino y cada sanjuanina”.

José L. Gioja Dip. Nac. Frente de Todos

“La oposición siempre tuvo mala predisposición para colaborar en un tiempo crítico del mundo y de la Argentina. Fueron responsables de la primer pandemia y no se quieren hacer cargo”.