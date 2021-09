PROPONEN PRESERVAR LA ANTENA DE RADIO COLÓN CON LA CIUDAD JUDICIAL

Defensores del patrimonio local aseguran que no los consultaron y pedirán una audiencia con el gobernador porque “se va a eliminar una parte de la historia de la provincia por una decisión caprichosa”, según dijo Jorge Cocinero.

Escribe: Omar Andrada

Tras el anuncio que realizó el gobierno provincial de construir la futura Ciudad Judicial en el predio donde actualmente funciona la antena de Radio Colón, desde la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino, se alzaron voces poniendo reparos a esta decisión.

Jorge Cocinero, su presidente, entre sus argumentos en Zonda Diario expresó que “esto va más allá de que sea la antena de Radio Colón” y cuestionó que “no se le da el valor ni tuvo el suficiente debate antes de tomar una decisión tan importante como es eliminar una parte de la historia de nuestra provincia, como ha pasado en muchas otras construcciones” y aseguró: “no por el clima o porque la tierra se mueve, sino por decisiones caprichosas”.

La oposición surgió después de que se anunciara que la Ciudad Judicial no se iba a construir en el edificio de la ex bodega Cavic y que se va a expropiar el predio de la familia Graffigna ubicado en Sargento Cabral y Scalabrini Ortiz. Precisamente en ese lugar se levanta la antena de 216 metros de altura que propaga las ondas en Amplitud Modulada (AM) de la emisora LV1.



Cocinero aclaró: “No estamos en contra de que se lleve adelante ese proyecto tan importante porque lo necesitamos”, pero se quejó: “Se va a expropiar un lugar sin respetar nuestro patrimonio, historia e identidad”.

Aseguró que si se va a construir en ése lugar “entonces hay que convertir ese elemento en un verdadero hito porque ése pasa a ser un nuevo condicionante del nuevo proyecto”.

Criticó que desde el gobierno se haya proyectado el edificio en la ex Cavic “con un análisis de lo más profundo donde se ha tenido en cuenta a todas las relaciones urbanísticas, arquitectónicas, económicas, sociales y acá (en el predio de Graffigna) vale cualquier proyecto”.

Añadió que “parece que se pierde el sentido que debe tener una antena de 80 años, de 216 metros de altura, una de las más grandes de Argentina. ¿Porque no marcarlo como historia de ése hito?” se preguntó y propuso destinar un espacio, aunque sea mínimo, para que la antena quede como testigo de la historia.

Cocinero indicó que a la asociación nunca la consultaron y por eso “vamos a pedir una audiencia con el señor gobernador”. Insistió en que “lo deberíamos haber discutido en el Concejo Provincial de Patrimonio que está formado por todas las fuerzas vivas de la provincia”.

Finalmente expresó que “éstas son las cosas sobre las que no hay debate, discusión. Falta el acompañamiento de las instituciones en el que podamos opinar, porque para eso somos una asociación para defender éstos derechos”, concluyó.

JORGE COCINERO

“Si se ha tomado la decisión de hacer la Ciudad Judicial en éste lugar, por lo menos preservemos éste valor icónico que es la antena”.