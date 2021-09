Proponen crear una nueva moneda que no se pueda convertir en dólares

Claudio Lozano, director del Banco Nación ofreció esa alternativa para financiar el consumo de la población, profundamente afectado por la inflación de precios.

La variable económica fue una de las patas de la derrota de oficialismo en las urnas el pasado domingo. Para contrarrestar los efectos de las elecciones PASO 2021, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, propuso la creación de una moneda que no se pueda convertir a dólares.

“¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?”, se preguntó Lozano. “(Una moneda) no convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social, y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”, propuso en diálogo con la señal C5N.

El exdiputado remarcó que se trataría de “una moneda que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar”.

“Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias, y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica”, consideró.

Lozano manifestó también que la economía no pudo terminar de reactivarse por “el fracaso del gobierno a la hora de frenar a los formadores de precios” y que ese déficit “no permitió aminorar el impacto que produjo la pandemia en términos de la escalada de pobreza al 47%”.