Promesa de solución parcial a los calingastinos por internet y telefonía

En el primero de los casos la empresa proveedora se comprometió a ampliar el servicio con medio giga más mientras que las segundas aseguraron que desde la semana pasada ya distribuyen 4G y otra lo hará en 45 días.

Escribe: Omar Andrada

Merced a los reclamos en masa que realizaron los calingastinos por los deficientes servicios de internet y telefonía que ofrecen en el departamento las empresas distribuidoras, el pasado jueves se llevó a cabo una audiencia pública en el Polideportivo de Barreal, con promesa de soluciones parciales.

Intersat propuso un cuarto intermedio de 30 días y presentó un plan de trabajo para en ese lapso ampliar el ancho de banda con el enlace del cerro Tontal. Además, Defensa al Consumidor prometió gestionar el permiso para utilizar los postes de Energía San Juan para tender por ellos la fibra óptica del San Juan Conectar Primero para sumar medio giga más. Eso permitirá tener otra entrada desde la planta de rebaje, que está ubicada en Villa Corral, y una boca más de ancho de banda en Villa Calingasta para solucionar el problema en la mitad del departamento antes de fin de año.

En el caso de las telefónicas, Personal desconoció tener clientes en el departamento por lo tanto el municipio convocará a los mismos e enviará un listado con nombre, apellido y número de abonos.

Claro manifestó que en los próximos 45 días darán señal de 4G en Calingasta y luego en Barreal.

Movistar aseguró que desde el jueves Villa Calingasta ya posee 4G. Sin embargo, no hicieron alusión a otras zonas como Sorocayense, La Puntilla, Tamberías, la Isla y Villanueva que están incomunicadas.

Las tres empresas coincidieron en presentar un escrito diciendo desconocer la intervención de Defensa al Consumidor porque su ente regulador es el ENACOM.

Este no estuvo presente aunque aseguran que sabía de la audiencia pública porque se le corrió oficio, por lo que ahora se le solicitará los contratos con las empresas, obligaciones, plan de trabajo y de obras que tiene con cada una de ellas.

De los casi 10.000 habitantes que posee Calingasta unos 1.060 son usuarios de internet, a los que se suman los de la telefonía celular que calculan unos 30.000.

Eso sin contar que Calingasta es un departamento turístico y en fines de semana largo consideran que unos 10.000 más se agregan provenientes de otros lugares de la provincia y el país.

Es por eso que se originaron los reclamos denunciando la mala calidad de comunicación y navegación de internet, ya que aducen que se les factura por una determinada cantidad de gigas que finalmente el usuario no dispone, por lo tanto, solicitaron un plan de mejora de la cobertura, que se les reintegre el importe que se cobra por ese servicio desde que el usuario adquirió la línea o bien desde que se implemento ese servicio en la provincia. A la empresa que brinda el servicio de Internet se solicitó la bonificación de los días sin servicio y un descuento en la tarifa hasta cumplir ese plan de mejora y que se reduzca los cortes y mejore la velocidad.

Jorge Castañeda

“Si esto no funciona haremos una demanda por perjuicio civil o estafa”.