Programaron las fechas del fútbol local

La décima de Primera A comienza el viernes con Desamparados y Sarmiento. En el ascenso, todos los juegos de la quinta fecha van entre sábado y domingo.

Este fin de semana se disputa una fecha fecha del fútbol doméstico. En el círculo superior será el turno de la fecha 10 del certamen Luis “Toto” Herrera.

Por su parte, en el ascenso se jugará el capítulo quinto.

PRIMERA A – FECHA 10

VIERNES 22 DE ABRIL

21.30: Desamparados vs. Sarmiento (en Trinidad).

SÁBADO 23 DE ABRIL

16.30: Marquesado vs. Juventud Zondina; Trinidad vs. Árbol Verde; San Lorenzo vs. Carpintería; Villa Obrera vs. Sportivo Rivadavia

17.00: Alianza vs. Colón Junior.

DOMINGO 24 DE ABRIL

16.30: Aberastain vs. Del Bono; Juventud Unida vs. 9 de Julio; San Martín vs. Unión (Predio Emmanuel Mas).

MARTES 26 DE ABRIL

16.30: Peñarol vs. Atenas.

PRIMERA B – FECHA 5

SÁBADO 16.30: Los Pumas vs. López Peláez (en Centenario Olímpico); Juv. Rivera vs. Def. de Argentinos; U.V Fiorito vs. Los Andes; El Globo vs. Rawson Juniors (en El Globo); Dep. San Agustín vs. Unión San Damián (en Los Andes).

DOMINGO 16.30: Libertad Juvenil vs. Centenario Olímpico; Juv. Ullunera vs. Recabarren; Huarpes vs. Punteto (en El Globo).