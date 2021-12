Profesionales de la salud piden no arrojar pirotecnia esta noche

Una abogada sanjuanina reunió en un video a varios especialistas locales e internacionales que brindaron su testimonio en pos de una fiesta en paz. El objetivo es evitar problemas a personas autistas.

El objetivo es evitar problemas a personas autistas a través de la concientización de quienes más saben del tema.

Según dijo Belén, “me contaron muchas personas que durante la fiesta de Navidad en diferentes zonas, arrojaron gran cantidad de pirotecnia y los chicos han sufrido crisis nerviosas”.

“Me sugirieron hacer algo nuevo para que las personas cambien sus hábitos y dejen de tirar pirotecnia. Con que logremos que dos o tres dejen de hacerlo, ya estamos haciendo algo, siempre apelo a los pequeños cambios”, destaca.

En ese sentido, la abogada editó un video apelando a la solidaridad de la sociedad.

“A muchas personas no les importa y dicen que también tienen derecho a festejar y no se ponen en el lugar del otro, salvo que profesionales de la salud hablen expliquen los efectos nocivos. No es un capricho, la pirotecnia ocasiona daños comprobados”.

En el video colaboraron los siguientes profesionales:

Sandra Sotomayor (fonoaudióloga de SJ)

Romina del Río (psicopedagoga de Buenos Aires)

Ralf Niedenthal, (lic. en musicoterapia, fundador de Todos Hacemos Música, ONG para inclusión de personas con discapacidad)

Daniela Nadal (licenciada en psicología y magister en Salud Mental de Mendoza), Eugenia Fracaro (Neuróloga)

Verónica Villavicencio (mamá de Tomas, diagnosticado con autismo y epilepsia).