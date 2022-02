Productores debatirán a fondo sobre el sector vitivinícola. Convocada por la Mesa Vitícola de San Juan, el jueves a las 11.00 se hará una asamblea en Ruta 20 y Zapata. En la ocasión los productores abordarán entre otros temas el precio de la uva y la disminución en la producción.

Escribe: Omar Andrada

El mercado vitivinícola se plantea como complicado para este 2022. En el principio de la vendimia no hay precios por el kilo de uva y también se prevé una disminución importante en la cantidad de kilos que se cosecharán.

Pablo Martín, al frente de la Mesa Vitícola de San Juan contó el próximo jueves a partir de las 11.00 se llevará a cabo una asamblea en Ruta 20 y Zapata donde se abordarán temas como el pronóstico de cosecha 2022 y precios de venta de uva.

Martín sobre la convocatoria afirmó que “la industria no tiene precios para la uva, a lo que se suma un importante aumento en los costos de producción”.

El dirigente remarcó que “en la actualidad no vemos que la industria haga una oferta sobre el precio de la uva”.

Explicó que hasta el momento “solo se de una oferta de pago de $24 el kilo de uva. También hubo una de 28 y 30 pesos para uva para pasa”.

También, Martín expresó su preocupación por la caída en los volúmenes de producción en los viñedos. “Hay varietales que tendrán una disminución superior al 50% “, detalló.

Lo cierto es que desde este grupo de productores pretenden que se pague $40 el kilo de uvas comunes, $45 algunas variedades blancas y los varietales, dependiendo del tipo entre $70 y 80.

El dirigente manifiesta que “en el último año en el mercado interno hubo un incremento injustificado, entre el 100 y 120% del valor del vino en góndola”, por lo que consideramos que el industrial puede pagar mejores precios por la materia prima”.

Lo cierto es que la preocupación de los productores de uva está basada en el incremento de costos. “Si no se obtienen precios razonables muchos productores, sobre todos los pequeños, van a abandonar sus viñedos”. Lo que sin dudas llevará a que se “potencien los grandes productores y como resultado de ello crezca la concentración, en desmedro de los más chicos”, explicó Martín.

Sobre el valor del kilo de uva, consideró que “en la producción de vinos en el mercado interno no habría problemas”. Sin embargo manifestó que “puede haber alguna complicación en el mercado externo”. De todos modos consideró que “creemos que el mercado del mosto está en alza por lo que se puede pagar un poco más el precio de la uva”.

Respecto a una posible intervención del estado para equilibrar el precio de la uva sostuvo que “cada vez que lo hizo no obtuvo buenos resultados”.

PRECIOS QUE NO CUBREN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

Los productores no logran cubrir costos con los ingresos que generan por la venta de su vino, advirtió el año pasado la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, a través de un informe señalando que ante los precios de equilibrio estimados, se observa que solamente en el caso del escenario del vino blanco genérico, el precio de mercado actual permite al productor cubrir los costos al rendimiento supuesto.

No sucede lo mismo, con los precios de los vinos tintos genéricos, o varietales como el Malbec o el Chardonay.

Si se considera el escenario de vino tinto genérico, el precio debería incrementarse un 23% o bien el rendimiento en un 28% para alcanzar el equilibrio, puntualizando que existe un acotamiento de las pérdidas que enfrentaba a mitad del año pasado, el productor respecto a la estimación a mayo de 2020. La misma se explica por una recuperación en el precio del vino en torno al 170% interanual, mientras que los costos se han incrementado a un ritmo de 61%

Si bien el incremento en los precios de traslado fue una gran noticia para el productor, permitiendo una recuperación en el precio de su producto, destacaba el informe también la importancia de la reducción de costos e incremento en la productividad como herramienta al alcance del productor para lograr un negocio rentable y sostenible en el tiempo.