PRISIÓN PREVENTIVA PARA MUJER QUE PROSTITUÍA A SU HIJA DESDE LOS 6 AÑOS

La jueza de Garantías le impuso prisión preventiva por 6 meses y una pena en abstracto de 10 a 45 años de prisión.

La jueza de Garantías, Gloria Chicón, dictó prisión preventiva por 6 meses y una pena en abstracto de 10 a 45 años de prisión contra L.V.C (madre de la víctima, cuyo nombre se reserva para no exponer a aquella), quien fue imputada por los delitos Abuso sexual con Acceso Carnal Agravado en calidad de partícipe necesario, Corrupción de menores Agravada y Explotación de la prostitución infantil en calidad de autor, todos en concurso real. También fue imputado un hombre de apellido Chaparro.

Según consta en el proceso judicial, la víctima contó que su madre llevaba hombres (posiblemente amantes de ella también) a su casa para que abusen sexualmente de ella desde que tenía aproximadamente 6 años.

La madre la obligaba a practicarles sexo oral diciéndole “Andá a pasear con él o andá hacele el favor”, señalando que era importante que lo hiciera, en razón de que los abusadores los ayudaban.

La víctima relató que recordaba un episodio con uno de los denunciados, quien la llevaba al subsuelo del actual Centro Cívico, recuerda autos abandonados, lugar en el que era obligada a practicarle sexo oral hasta dos o tres veces por semana; oportunidades en las que sufrió incluso la introducción de sus propios juguetes por sus genitales por parte de sus abusadores.

También contó que les mordía los pies a sus muñecas, para que no se los introdujeran en su zona genital cada vez que era entregada por su madre a los adultos denunciados.

A los 14 años de edad fue obligada por su madre a mantener relaciones sexuales con otro de los denunciados por primera vez. Dijo, según consta en el proceso, que las visitas de diferentes hombres eran cada vez más frecuentes, no pudiendo precisar el número, pero asegura que fueron más de 10 los adultos a los que fuera entregada con fines sexuales por su propia madre; quien siempre recurría a la misma frase para justificar su conducta: “Andá y haceles el favor que ellos nos ayudan”.

La víctima relató que a los 15 años de edad quedó embarazada como consecuencia de los abusos a los que era sometida, sin poder precisar quien era el progenitor, situación frente a la cual fue obligada por su madre a abortar; de quien señala que le dio 2 pastillas para tomar y 4 pastillas para que se introduzca en la vagina.

La víctima especificó que el día de la práctica abortiva, se acostó por la noche y tuvo sangrados vaginales. Agrega que desde ese momento, su madre la obligó a ingerir pastillas anticonceptivas.

Meses después de aquel primer embarazo, la chica quedó embarazada nuevamente, sin poder precisar cual de los abusadores sería el padre de su hijo, porque en esa fecha iban 3 hombres de manera habitual a someterla. La víctima indicó que tuvo a su hijo, quien actualmente tiene 9 años de edad.

A partir del nacimiento de su hijo, su madre extorsionaba a uno de los abusadores y le pedía dinero para no denunciar el abuso.

La denunciante dijo que quiso saber quien era el padre de su hijo e inició ante un Juzgado de Familia los trámites, pero que cuando su madre se enteró la obligó a abandonarlo, bajo amenazas de echarla de la casa.

La mujer contó que los abusos se repitieron y reiteraron durante muchos años cada 3 o 4 meses, detallando que el último de los episodios tuvo lugar durante el año 2018, oportunidad en la que no solo fue abordada por uno de los abusadores, sino que además, le recordaba lo bien que la había pasado mientras la sometía siendo la víctima apenas una nena.

La audiencia de formalización

La audiencia de formalización tuvo lugar el pasado viernes 3 de septiembre y la exposición estuvo a cargo de los operadores de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, Dres. Roberto Ginsberg (Fiscal Coordinador) y Jorge Luis Sánchez Gutiérrez (Ayudante Fiscal). Durante la audiencia, los fiscales solicitaron Prisión Preventiva para ambos imputados por el término de un año, la que fue dispuesta por la Jueza interviniente por el plazo de 6 meses.