Primera votación para 3 personas no binarios en SJ

Ale Gurguí, Lucas Murciano y Mathías Gael también marcaron una elección histórica en la que pudieron sufragar con sus documentos en los que figura el nombre y el género que eligieron y que pudieron obtener recientemente.

ALE: “Estoy muy feliz”

Ale Gurguí, concurrió a la escuela Normal Sarmiento para votar con su nuevo DNI. “Es la primera elección con documento no binario y el padrón se cerró antes de que se presentara el DNI no binario y por ello no aparecería con mi nombre y el sexo. Desde que fuimos al Registro Civil nos dijeron que no íbamos a estar en el padrón como figuramos pero deben respetar el nombre como esta el DNI”, explicó. “Estoy muy feliz”, añadió.

Mathías: “Fue muy importante este día”

Para mí es sumamente importante este día de votación y por ello decidí estrenar mi nuevo DNI con el sufragio”, contó Mathías Gael. “Me sentí muy bien. Si bien salían mis datos anteriores, yo llevaba mi anterior documento por las dudas. Fue bastante positivo”, concluyó.

Lucas también votó con su flamante documento

Lucas Murciano es el dueño del primer DNI no binario que llegó a la provincia. Fue a votar con cierta incertidumbre y se sorprendió porque lo estaban esperando. Le admitieron el documento pese a que en el padrón figuraba con otro género.