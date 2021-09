Primera sentencia en SJ con lenguaje claro

Lo dictó la Sala IV de la Cámara Civil en un proceso de tenencia. El juez le explicó a la pequeña en lenguaje simple lo que se iba a realizar en la causa de ahora en más.

Por Eduardo Merino

Días atrás, el presidente del máximo tribunal de Justicia, Daniel Olivares Yapur, dijo en una entrevista a Zonda Diario que desde la Corte están dando cursos de capacitación en “lenguaje claro e inclusivo” para que los escritos judiciales sean fácilmente entendidos por todos los justiciables, no solo por los abogados. Una fallo de la Sala IV de la Cámara Civil dio un primer paso en ese sentido.

El pasado 30 de agosto, el tribunal integrado por Juan Jesús Romero, María Eugenia Varas y María Josefina Nacif, con la Secretaría a cargo de María de los Ángeles Lértora, dictó una sentencia en donde en una de sus partes le explican a una niña, cuya tenencia es discutida por los padres, la decisión adoptada en un lenguaje claro y llano.

El caso

La causa es por la tenencia de una niña, cuyos padres no se pusieron de acuerdo sobre quien la ejercería porque la madre vivía en San Juan y el padre, debido a su trabajo, en Santiago del Estero. En 2016, un gabinete interdisciplinario aconsejó que lo más conveniente era que la nena quedará a cargo de su mamá y se hiciera un régimen amplio de visitas en favor del padre. Así lo determinó el juez de Menores.

Pasado un tiempo, el hombre realizó una presentación y volvió a insistir por la tenencia exclusiva de su hija, expresando que “era voluntad de la nena irse a vivir con él”. El juez citó a una audiencia en donde la nena manifestó su voluntad de vivir con el padre.

El juez corrió traslado al asesor de Menores, quien aconsejó que se traslade la niña a Santiago del Estero y que luego el padre informe en qué condiciones vive y a qué escuela asiste. En base a esos elementos, el magistrado dispuso el cambio de guarda de la nena.

La madre apeló la decisión. El juez concedió el recurso pero no suspendió la decisión adoptada. Cuando el recurso de apelación llegó a la Sala IV de la Cámara Civil, la nena había sido trasladada a Santiago del Estero.

La decisión del tribunal

La decisión de la Sala VI de la Cámara Civil fue revocar la resolución del juez de Menores y ordenar que la nena regrese a San Juan para quedar bajo la guarda de su madre. El tribunal entendió que el juez de primera instancia “antes de tomar la resolución, debería haber solicitado, entre otras medidas, un informe integral a un gabinete interdisciplinario”.

El presidente del tribunal, Juan Jesús Romero, expresó en una parte de su voto, al que se adhirió la doctora Varas, que “la sentencia que dicta este Tribunal ha dispuesto que vos (en alusión a la niña cuya tenencia es discutida) que regreses de la Provincia de Santiago del Estero a la casa de tu mamá. Sabemos que le dijiste a un juez que querías vivir con tu papá, pero es nuestro deber asegurarnos de que vas a estar bien en otra provincia lejos de tu mamá, y que además estés convencida de tu decisión”.

“También debemos decirte que, como tus papás no se han puesto de acuerdo con quien vas a vivir, es nuestro deber averiguar con cual de los dos vas a estar mejor, para saber eso te va a entrevistar una trabajadora social y una psicóloga que te van a escuchar para saber que necesitas para sentirte bien, para poder seguir estudiando en la escuela, y con quien vas a estar mejor”, añadió el magistrado en el fallo.

Romero explicó en Zonda Diario que “como el niño ha dejado de ser un objeto en el proceso de familia y se transformó en un sujeto, me pareció muy pertinente y atinado dedicar ese párrafo de la sentencia para hacerle saber cuáles son los motivos por los que se resolvió de esta manera y que sepa que a los jueces nos interesa decidir lo mejor para ella”.

“Ese párrafo lo hice pensando fundamentalmente en la niña Me parece que es necesario que todas las sentencias en donde estén afectados los derechos de los niños tienen que tener un lenguaje adaptado a su nivel de madurez y comprensión”, añadió el juez.