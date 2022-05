Presunto abuso en la escuela: el sujeto que ingresó habría estado ebrio

En la mañana de este miércoles, se llevó a cabo una reunión entre los padres de los alumnos de la escuela Manuel Belgrano y algunas autoridades escolares.

Entre ellas, estuvo la supervisora Dora Martín y la directora del establecimiento.

De acuerdo a lo que trascendió, la supervisora les dijo a los presentes que: “tengo hijos y tengo nietos y estoy tan preocupada como ustedes”

A continuación les expresó que: “en un momento, la portera entró y encontró todos los baños vacíos, menos uno que estaba cerrado. Cuando golpeó, se sintió la voz de un hombre. Entonces, en ese momento, la llamó la directora que estaba en el establecimiento”

Los padres exigen que haya mas seguridad en el establecimiento ya que por estos días se investiga el presunto abuso que habrían sufrido tres alumnas en los baños. El autor sería un desconocido que ingresó a aquel sector.

Dora Martín, la supervisora, en otro tramo del diálogo sostuvo que: “Luego se procedió a indagar al señor para preguntarle que hacía en ese lugar, por donde había entrado. Este señor tenía mucho olor a alcohol. Desde ese momento, se siguió todo un protocolo que tiene el Misterio (Educación), porque para cada cosa hay un protocolo”

“Primero se me informó a mí, después se fue y se hizo una denuncia en la Policía y, desde la Policía, indicaron que lo mejor es denunciar en ANIVI», agregó Martín. “Hasta aquí, no me han dado mayor detalle” destacó.

Por el momento, la Policía y la Justicia investigan el caso del presunto abuso. Hasta ahora, no hay detenidos.