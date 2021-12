Prestaron juramento los tres diputados electos por San Juan

Walberto Allende y Fabiola Aubone por el Frente de Todos, y Susana Laciar, de Juntos por el Cambio, que representaran a los sanjuaninos en los próximos 4 años, estuvieron entre los 127 legisladores en la sesión preparatoria.

Entre los 127 diputados electos el pasado 14 de noviembre pasado que juraron ayer por sus bancas en los próximos cuatro años, estuvieron los tres sanjuaninos. Walberto Allende y Fabiola Aubone, por el Frente de Todos y Susana Laciar por Juntos por el Cambio.

Los mismos, en la sesión preparatoria que se realizó en el Congreso de la Nación, estuvieron acompañados por los respectivos referentes de sus espacios políticos: el gobernador Sergio Uñac y Marcelo Orrego, respectivamente.

Además hubo un gran protagonismo sanjuanino y cuyano ya que en la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados quedó José Luis Gioja, en la segunda el mendocino del PRO Omar De Marchi y en la tercera el mendocino de la UCR Julio Cobos. En tanto que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a ser electo como presidente de la Cámara baja, y rápidamente regresó a su lugar en el estrado para tomar los juramentos.

Allende, que fue reelecto en el cargo tras cumplir su primer periodo que abarcó de 2017 hasta 2021 aseguro: “aunque sea la segunda vez que me toca jurar en el Congreso Nacional, siempre es muy emotivo”.

Agregó que “es una gran responsabilidad trabajar en un lugar histórico por donde antes pasaron grandes personajes de nuestra historia. Ahora nos toca un rol fundamental en la defensa de los intereses de todos los sanjuaninos y sanjuaninas”, dijo Allende.

A su turno Aubone señaló: “pondré lo mejor de mí para desempeñar con honor este cargo al que llego por el voto de la gente y eso es algo que siempre tendré presente, porque a ellos me debo, a la defensa de San Juan”.

Por su parte, el gobernador Uñac afirmó: “Hemos conservado en esta elección los dos escaños que el Frente tenía en la Cámara Baja, y no puedo dejar de resaltar que con este resultado San Juan fue una de las provincias argentinas que le dio el triunfo al Frente de Todos”.

Con la jura de estos legisladores, se dará forma a una nueva composición parlamentaria para el segundo tramo de la gestión de Alberto Fernández, en la que el oficialismo será primera minoría en ambas Cámaras. Estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuya esposa Agustina Propato, asumió como diputada nacional; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kleplak; los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac y de Catamarca, Raúl Jalil, que también asistió al juramento de su esposa Silvana Ginochio (Frente de Todos).

NÚMEROS QUE HABLAN

El Frente de Todos cuenta con 118 bancas y seguirá siendo la primera minoría del recinto, mientras que Juntos por el Cambio sumó un diputado a su coalición y tiene 116 asientos. Los partidos provinciales cuentan 15 bancas, y Avanza Libertad tiene 4, al igual que el Frente de Izquierda.

Los números dicen que ninguno de los dos partidos mayoritarios, el oficialista (Frente de Todos) y el opositor (Juntos por el Cambio), van a poder disponer del quórum propio que se obtiene al alcanzar los 129 diputados nacionales. Otra de las grandes novedades será la fragmentación de Juntos por el Cambio en el recinto, luego del quiebre dentro del radicalismo entre el sector de Martín Lousteau -representado por Rodrigo de Loredo- y Mario Negri.