Presentaron un libro escrito y editado en Ullum

Después de más de 6 años de trabajo y recopilación Daniel Valenzuela pudo concluir y volcar, a través de las paginas en su libro “Desterrados” como una parte del patrimonio ullunero, contando contando la historia del departamento de Ullum.



Mucho tuvo que ver la participación del intendente Leopoldo Soler para que esta publicación sea posible.

Esta obra es considerada como el primer libro escrito y editado en el departamento Ullum.

Pero como toda historia debe tener los ingredientes, dos hijos escribieron una tonada dedicada a Ullúm, que también fue presentada y estrenada justo el mismo día de la presentación en sociedad del libro “Desterrados”.

Es una creación de Luis Manuel Solera (hijo) y Mario Valenzuela (hijo), y su letra resume pasión y nostalgia por el departamento como por ejemplo.

“Ya estoy de nuevo en Ullúm, ha visto compadre, la sangre presente. Y me canta una tonada, para convencerme quiere que me quede, quiere que me quede, que sea frescura, del parral paterno esa es mi fortuna, que vuelva a mi casa cerquita del cerro, que viva en Ullúm, porque eres mi cuna. Quiero ser agüita tímida en la acequia, bajar del chilote, correr por la melga, regar el surquito que guarda la cepa, y saber que en Ullum tengo quien me quiera”, dijo Daniel Valenzuela.

La presentación del libro de este sanjuanino tuvo lugar en el club Caza y Pesca y contó con la presencia de autoridades municipales entre ellos el intendente Leopoldo Soler, gente vinculada a la cultura, como el periodista Luis Eduardo Meglioli, invitados especiales y público en general.

#Ullum, #libro, #Daniel Valenzuela