Presentan el primer libro escrito por un acompañante terapéutico sanjuanino

“¿Qué atendemos cuando atendemos? , es un libro que podría convertirse en una lectura de referencia para los estudiantes de la carrera que reciente y está en plena formación. Es el primer libro escrito por un A.T. sanjuanino.

Pablo Gueglio es un reconocido acompañante terapéutico sanjuanino o como dicen en el ambiente “AT” y escribió un libro que es una especie de manual para quienes se forman en la profesión, que está regulada por ley en San Juan.

El libro, es el primero que se escribe por un AT en San Juan, es que, como la carrera es nueva, se nutre muchas teorías de otras ramas como la psicología o la psicopedagogía y por ello, es que “¿Qué atendemos cuando atendemos? Una génesis posible de Acompaña mentó Terapéutico”, podría convertirse en un clásico para los estudiantes de esta carrera. El libro será presentado este sábado, en un lugar a definir.

¿Cómo empezó el libro?

“Vengo trabajando desde el 2019 con un trabajo de exposición que presenté en San Luis y que de a poco fui desarrollándolo más y lo que terminé haciendo en el libro, es un modelo de intervención primaria, para empezar a intervenir desde el momento del primer contacto. Es un modelo orientado a la primera conexión y al primer contacto remoto, que no siempre puede ser remoto. Este modelo sirve para poder avaluar el estado de la persona y el contexto donde se va a trabajar”, explicó el autor a Zonda Diario

Además, contó que “teniendo en cuenta que el AT es una figura nueva, también incluí un encuadre previo en cuanto a los que es nuestra praxis”. La idea de Gueglio es que otros profesionales puedan saber qué de qué se trata el trabajo del AT para relacionarse de mejor manera.

Un modelo para los estudiantes

“Dentro del modelo, desarrollo componentes y dimensiones que podemos utilizar para identificar necesidades y demandas dentro del acompañamiento. También doy un recorrido en cuando al trabajo que desarrollamos. El modelo está pensado en un primer momento, para las formaciones”.

Venta

El libro fue editado por Autores de Argentina, una editorial de Buenos Aires, esta semana se vende a $900, que es un precio promocional de preventa y que aumentará después de la presentación. El propio Gueglio se encarga de venderlo y lo pueden contactar en Facebook como Juampy Gueglio y en Instagram como at_juanpablogueglio