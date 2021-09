Padres piden al rector presencialidad plena en los Colegios Preuniversitarios

Desde hace varios días, los padres de los alumnos de los colegios Preuniversitarios que dependen de la UNSJ, siguen solicitando la presencialidad absoluta, pero han chocado con lo dispuesto por el rector Tadeo Bereguer, aduciendo que por el momento las clases se van a seguir desarrollando en burbujas.

En la mañana de hoy, un grupo de padres pegó carteles y pancartas en las puertas del Rectorado, reclamando entre otras cosas, la presencialidad al 100 por ciento, como viene ocurriendo en las escuelas de educación pública. Ellos no entienden porque los chicos de los colegios no pueden concurrir en su totalidad.

Quién dialogó con Canal 35 por Zonda TV, es una mamá que participó en la reunión que tuvieron hoy con el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, Carolina Castillo que dijo que: “hoy estuvimos junto con un grupo de padres en una reunión con el rector de la UNSJ y no nos dio ninguna respuesta positiva a nuestro pedido. También le hicimos conocer nuestra problemática con nuestros hijos. Esperábamos un respuesta y no la tuvimos, no entendemos porque hay que dilatar más el tema de presencialidad plena en las escuelas. Estábamos trabajando en tres burbujas y después de cinco meses de hablar con los directores, hemos podido a partir de hoy, volver a tener dos burbujas y así y todo, muchos de los chicos no han tenido ni talleres, cuando son escuelas técnicas que necesitan mucha presencialidad. Los chicos de primer y segundo año son los que más lo han sentido y sufrido”.

También dijo: “sabemos que la conectividad en San Juan no es buena. Ya no entendemos cuales son los argumentos que tiene para no volver a presencialidad plena. El Rector hasta el momento no nos ha dado una respuesta a nuestro pedido. No nos han asegurado la presencialidad plena, por eso le pedimos a todo los papás que el miércoles a las 13.00 horas estemos en la puerta del Rectorado para hacer una sentada, con la presencia de todos los papás y los alumnos para reclamar por ese derecho básico, derecho donde prima el sentido común, por encima de la burocracia, presiones y gremios”.

Seguí toda la nota del Zonda TV

Por otro lado la mamá señaló: “no nos dan ningún argumento. Solamente aducen razones en lo que tiene que ver con los centímetros entre alumnos y alumnos. Que las reglamentaciones son de nivel nacional y que ellos mucho no pueden hacer. No entendemos como los chicos de las escuelas públicas tienen la presencialidad plena y los colegios universitarios no. El Ministro de Educación dijo que podemos trabajar con una distancia hasta 50 centímetros y las aulas de los colegios preuniversitarios tiene ese espacio y mucho más para poder trabara con un excelente protocolo”.

Nota al Rector

Padres de los alumnos de la “Escuela Industrial Sarmiento” le entregaron una nota al rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, en donde le solicitan “que disponga la inmediata presencialidad total en clases de los alumnos de los institutos preuniversitarios de su jurisdicción”.

“El pedido se funda en línea con el status sanitario definido por las autoridades sanitarias de la Provincia que ha permitido desde el día de la fecha la presencialidad escolar total en las escuelas primarias y secundarias del Ministerio de Educación Provincial”, agrega el texto.

Es texto señala que “desde hace cinco meses venimos dialogando, presentando notas y recibiendo lentas e insatiscatorias respuestas por parte de los directivos de la Escuela que manifiestan no poder hacer nada atentos a las disposiciones emanadas del Rectorado”.

Finalmente le piden al Rector que “disponga a partir del miércoles 22 de septiembre la asistencia presencial a clases de todos los alumnos de la Escuela Industrial, en caso contrario nos veremos a continuar dando difusión pública a esta problemática”.