Preparan anuncios sobre la vacunación en SJ

El ministerio de Salud Pública tiene previsto formular mañana algunos anuncios tendientes a acelerar el plan de inmunización contra el Covid, mientras evalúa que no sería necesario en este momento un Pase Sanitario, dado el importante avance logrado con la vacunación, en los diferentes grupos etarios.



La ministra de Salud Alejandra Venerando, al ser consultada por el Pase Sanitario señaló a Zonda Diario que “todavía la implementación no se lleva a cabo porque hay un lineamiento nacional que aún no se ha enviado a las provincias y que cada provincia va a tener que trabajar”, aclaró.

En cuanto a la situación de SJ, la ministra consideró que “avanzamos muchísimo con nuestro plan de vacunación y apelamos a que la gente pueda acceder a las vacunas y no tengamos que implementar otro tipo de medidas para que así lo hagan”.

“El Pase Sanitario tiene mucho que ver con el impulso de la vacunación, tanto para primeras como segundas dosis, con completar esquemas y de esta manera estar mucho más fortalecidos para evitar que ingrese el virus de una manera diferente en nuestra provincia y se generen brotes”, indicó.

Si bien sostuvo que “por el momento no” está previsto un Pase Sanitario en SJ, aclaró que “estamos trabajándolo por si es que, en algún momento, se puede llegar a implementar” y puntualizó que, a la fecha, “tenemos un 66% de segundas dosis aplicadas, con carnet completo y apelamos a que esto siga avanzando”.

La vacunación, “tiene mucho que ver con la concientización, con la oportunidad” reflexionó Venerando quien adelantó que “el lunes estaremos lanzando una nueva medida para poder aplicar y que tenga más accesibilidad la gente” a la vacuna, cuando ya se están administrando terceras dosis en nuestra provincia.

La funcionaria indicó que “es importante dejar liberado las vacunas a un grupo etario”, recordando que hay liberación para los mayores de 50, en cuanto a las terceras dosis, al igual que para los mayores de 18 años, en cuanto a primeras y segundas dosis”, remarcando que ahora “tenemos que avanzar en ese punto”.