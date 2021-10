Preocupan las dificultades escolares en el regreso a la presencialidad plena

Los sentimientos van de la alegría por la vuelta, a la adaptación abrupta de otra rutina distinta. Alumnos de distintos niveles sufren miedo y trastornos de ansiedad ante el nuevo escenario escolar. Qué recomiendan los especialistas.

Tras un año y medio de pandemia por coronavirus, hace casi un mes que volvió la presencialidad plena a las escuelas de San Juan.

Sin embargo este regreso generó algunas dificultades en los alumnos de diferentes niveles y en sus familias.

Según coinciden varios padres consultados, hay chicos que no quieren asistir a la escuela por diferentes trastornos de ansiedad.

En ese sentido, según advierte la licenciada en Psicología, Mariela Serra Mestre, hay que asumir que estamos ante un escenario diferente. “Si bien es positivo que los chicos vuelvan a la presencialidad plena, se encuentran con un escenario diferente y esto es lo que cuesta, es un proceso normal y esperable”.

Según ejemplifica la profesional, “a algunos chicos les cuesta reencontrarse con sus compañeros que hace mucho no veían”.

“Para la docente que tiene que responder a las necesidades de un grupo numeroso, esto puede generar un impacto. También los chicos pueden sentirse más apretados en el grado, con más bullicio. Hay factores ambientales que impactan y generan que el chico se sienta un poco inseguro, retraído y ante esta situación, manifiesta que no quiere asistir al colegio”, advierte Serra Mestre.

Ante la consulta de los padres sobre la gravedad y la duración de esta situación, la profesional indica que hay que “acompañarlos, contenerlos y darles seguridad”.

“Hay que tener una comunicación plena entre la familia y la escuela para que los docentes sepan qué le ocurre al chico. Hay muchas estrategias lúdicas que pueden ayudar y desde la casa, es importante brindar la seguridad que todo estará bien”.

Cambio de rutinas

También influye el cambio de rutinas. “La presencialidad total implica que todos los días se tiene que acostar y levantar temprano u organizarse con las tareas a la mañana si va en la tarde. Ahora es un día a día y siente que es mucho lo que tiene que enfrentar”.

Respecto al docente que ahora tiene mayores dificultades, Serra Mestre advierte que el escenario educativo también está en proceso de adaptación. “Por un lado, al reacomodarse a un grupo más grande, es bueno que el docente se sienta sostenido por los directivos y apoyado por los padres”.

A la vez, la profesional indica que esta situación es bastante imprevisible en relación al tiempo que implicará volver a la normalidad plena.

“Hay que enfocarse en el día a día, seguir acompañando a los chicos y buscando el apoyo. Hay que priorizar la emocionalidad del chico y del docente. Es un proceso de transición en el que quizás algunos cambios llegaron para quedarse”, destaca Serra Mestre.

Estrategias contra las secuelas de la pandemia

Estudiantes de 4to año del Profesorado de Educación Inicial que realizan la Residencia Pedagógica, en el Instituto Superior de la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano, participaron del taller: “El arte en el nivel inicial: re-conectarnos con el cuerpo y la voz”. Actividad organizada por las profesoras: Jesica Ferrarini Oliver; Mariana Tudela y María Inés Díaz.

Este espacio de intercambio, reflexión y búsqueda de estrategias didácticas tiene el propósito de repensar el lugar del cuerpo, la voz y de la educación artística en el Nivel Inicial. Tras advertir que el aislamiento por la pandemia dejó “secuelas” de inactividad, sedentarismo corporal y físico. La virtualidad impidió que las estudiantes pudieran vincularse desde la presencialidad física en contacto directo con el grupo clase, dificultad frecuente que se advirtió al abordar las prácticas pedagógicas.

Institucionalmente se elaboró una propuesta artística interdisciplinaria en la que se desarrollaron experiencias de Expresión Corporal y Música para primer ciclo de Nivel Inicial de Jardín Maternal. Se trabajaron actividades que involucraron la exploración y vivencia de la propia voz hablada, cantada y el movimiento corporal, promoviendo así la concientización sobre la importancia de la integración de los lenguajes para comunicarse y vincularse con el otro.

La propuesta fue muy positiva, lo que determinó la elaboración y aplicación de propuestas didácticas que revalorizan los vínculos en el Nivel Inicial a partir del lenguaje artístico.

Juegos y cantos en Nivel Inicial

Tras la llegada de la primavera, las escuelas de Nivel Inicial siguen en esta nueva etapa donde a través de actividades lúdicas van integrándose las burbujas de los diferentes Jardines de Infantes del Gran San Juan.

Los directivos y docentes, previamente fueron informando a los padres y a su vez explicando a los estudiantes que iban a reencontrarse con sus compañeros.

Además, a los chicos se les recordó que iban a continuar con los protocolos cuyas pautas cumplen mientras interpretan diversas canciones o coreografías, como formar la fila para la toma de temperatura, barbijos, lavado de manos.

Cuidar Escuelas: bajo porcentaje de contagios

Los datos de Cuidar Escuela confirman que la incidencia de contagios en las instituciones educativas es baja, fortaleciendo la presencialidad cuidada y plena. Según los últimos resultados de septiembre se notificaron un total de 15 casos positivos.

La plataforma Cuidar Escuela, que registra la notificación de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en cada uno de los establecimientos educativos de la provincia conformando una base de datos que permite elaborar un alerta temprana para implementar acciones de prevención, control y monitoreo de COVID-19 en las escuelas en septiembre.

