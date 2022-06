Preocupación en San Juan por el incremento del transporte de cargas

Además la crisis del gasoil que afecta al servicio, en mayo incrementó el costo general de los viajes y esperan lo mismo para junio. En los últimos 12% meses aumentó un 62% a nivel nacional.



Esta semana, el faltante de stock de gasoil a nivel nacional, encendió las alarmas de la opinión pública y San Juan no se quedó afuera. Es que el gobernador Uñac advirtió sobre esta situación y sus implicancias en el transporte público por colectivo. Luego ATAP afirmó que hay una reunión prevista para abordar la propuesta nacional de restringir el servicio entre las 22 y las 6 am. En este contexto surge el interrogante de saber ¿qué pasa con los camiones?. En la búsqueda de esta respuesta, aparece un alarmante dato: el costo de los viajes incrementó un 11% y en San Juan prevén unaumento similar para junio.

El faltante de gasoil viene impactando al servicio de camiones en San Juan. “No se consigue cómo se debería conseguir. Si uno va a una estación de servicio, le cuesta llenar el tanque. Te venden de 200 a 300 litros por camion. Por eso, hay que ir a otra estación de servicio y volver a cargar”, explica a Zonda Diario el titular de la Unión Propietarios de Camiones de San Juan, José Maldonado.

El empresario señala que, en San Juan, no están teniendo problemas para poder llenar los tanques de gasoil. Pero “cuando salís de la provincia y tenés que hacer un viaje largo, como por ejemplo a Buenos Aires, se complica, más que nada en la Ruta 7. Te venden, pero con límites, por lo que hay que ir parando más de lo normal y lo que demoraba 2 o 3 días en transportarse, demora varios días más”.

Los precios

“Acá en San Juan estamos consiguiendo el gasoil a $140 o $150 el común y $200 o $210 el premium o infinia. Pero afuera de la provincia está en $180 y $220 o hasta $230”, explica Maldonado, que no sabe cómo seguirá la situación en las próximas semanas. Acá aparece el verdadero problema: el incremento de los costos en el transporte que se traslada a los clientes de los transportistas y por consiguiente a los consumidores de los diferentes productos, generando inflación.

En este sentido, Maldonado advierte que “hay muchos más gastos que sólo el combustible. Lo que pasa, es que no solamente incrementado el gasoil. En el mes de may ha incrementado casi un 11% el costo del transporte y para junio seguramente será no menor a un 10%”.

Los incrementos

En concreto, el Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) exhibió en mayo de 2022 un nuevo y marcado incremento de 10.59 % -tras la suba de 7.16 % en febrero y de 9.18 % en marzo-. cabe recordar que en el año 2021 hubo un aumento acumulado de 49%. El segundo más alto de los últimos veinte años.

Según el informe de la FEDEEAC, “con el incremento de mayo la variación acumulada alcanza casi el 37 % en el acumulado (36.94 %), y se ubica en 62 % en los últimos doce meses, luego de cerrar el año 2021 en 49 %, y tras los considerables aumentos de costos en 2018 (61.5 %, récord) y 2019 (47%)”.

El informe

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

En el corriente mes de mayo, al igual que en febrero y marzo, la mayoría de los rubros han mostrado subas, con varios de ellos volviendo a exhibir aumentos decididamente relevantes.

En primer término, se destaca en mayo un nuevo y significativo aumento del Combustible (12.17 %), abarcando tanto el segmento mayorista como minorista y en un marco de severas dificultades para el normal aprovisionamiento del gasoil en las regiones del país afectadas por la escasez del Combustible, así como de precios récords y fuertes tensiones en el mercado internacional. Lubricantes, por su parte, se incrementó 14 % en mayo tras los fuertes aumentos, asimismo, de marzo y abril.

En segundo lugar, sobresale el aumento del costo laboral, que surge del primer tramo del convenio rubricado en abril de 2022, con su impacto directo en Personal -Conducción (15 %) y en los rubros componentes relacionados Reparaciones (5,54%) y Gastos Generales (20 %), incluyendo este último el ajuste en la luz a nivel mayorista.

A continuación, los rubros relacionados con el equipo de transporte, que al igual que en los meses precedentes, volvieron a traccionar sobre el Índice General, con Neumáticos volviendo a exhibir otro incremento (6.1 %) -tras registrar el récord de aumento en 2021-. Finalmente, se registran menores variaciones en Seguros (3.57 %) y Material Rodante (2.45 %).

El resto de los rubros (Peaje, Patentes), con excepción del Costo Financiero (15.2 %), no ha sufrido modificaciones en relación al mes anterior.

Con los marcados incrementos en el año, continúa muy sostenido el aumento de costos en el Transporte de Cargas, operando, como se viene señalando, en un contexto económico inflacionario general, si bien con indicadores de recuperación en la actividad económica.