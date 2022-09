Preocupa la disminución de la calidad alimentaria por la inflación

Amas de Casa del Pais asegura que los sanjuaninos están consumiendo muchas menos frutas, verduras, lácteos y carnes, por los elevados precios. Señalan que hay vuelco las comidas más baratas, pero de menor nutrición.

La inflación ha sido un problema muy importante este año en el país y algunas consultoras estiman que superará el 90% para diciembre. En este contexto, hay mucha preocupación en San Juan por los cambios alimenticios que se han generado en este marco inflacionario. Es que desde la seccional local Amas de Casa del País, afirman que las familias están consumiendo productos de menor calidad y cambiando alimentos básicos como los lácteos o carnes por los más baratos, que tienen más carbohidratos.

“Para ahorrar, lo que está haciendo la gente es cambiar de marca y de calidad. Eso nos preocupa, especialmente por la pérdida de calidad y el cambio de alimentos”, explica a Zonda Diario, Laura Vera, titular de Amas de Casa del País.

En este contexto, Vera aclara que “aumenta el consumo de carbohidratos, de arroz y fideos y disminuye notablemente el consumo de carnes”. Lo peor es que no es algo nuevo, la dirigente social afirma que “se ha profundizado en estos meses, pero es una situación que viene desde hace un tiempo”.

Pero la caída en el consumo de carnes no es lo único que preocupa a Amas de Casa. Es que Vera indica que “ha disminuido un montón el consumo de frutas y verduras. Hay ciertas verduras que se siguen consumiendo en menor cantidad. Se trata de verduras que siempre han sido de mucho consumo como la cebolla. Las comidas ya tienen poca presencia de cebolla porque se ha duplicado el precio”. “Entendemos que hay una cuestión estacional pero también hay especulación”, analiza Vera.

Otra de las preocupaciones que tienen en Amas de Casa del País es que “desde hace un tiempo que viene cayendo el consumo de lácteos. Esto se ha intensificado en los últimos meses. Además, hay una especulación con productos como aceites y azúcar y no se consiguen en góndola”.

En este sentido, Amas de Casa, remarca que han mantenido diálogos para mejorar la bolsa de alimentos que entrega el Ministerio de Salud. Realizaron recomendaciones sobre los hábitos de alimentación de la gente y sobre lo que hay que ponderar en la entrega de la ayuda alimentaria.

¿QUÉ PASARÁ CON LA SEGMENTACIÓN TARIFARIA?

Desde este mes, comienza a regir la segmentación tarifaria en los servicios de primera necesidad. A través del llenado de datos en el formulario Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), el Gobierno nacional definió tres categorías de usuarios, según sus ingresos, por lo que la única categoría que mantendría la totalidad de los subsidios es la de los usuarios de menores ingresos.

En este contexto, Amas de Casa del País prepara una serie de conversatorios para informar a la comunidad en general sobre el tema y aclarar las dudas que hay en los sectores de bajos recursos. Para ello, ya dialogaron con autoridades del EPRE.

Lo que más preocupa es que “hay es que las familias de bajos recursos que no pueden adquirir electrodomésticos de bajo consumo eléctrico”. Pero eso no es todo, también hay casas con varias familias viviendo en un mismo domicilio y temen que muchos sobrepasen el tope de 400kw hora por mes que se estableció para acceder a los subsidios.

Este viernes empiezan las charlas con la presencia de Federico Martinelli, exjefe de Gabinete de la Secretaría de Energía de la Nación.