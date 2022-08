Preocupa a los empresarios la continuidad de la obra pública

Los empresarios de la construcción provincial, en consonancia con los expresado por los gobernadores justicialistas, manifestaron sus dudas sobre el inicio de nuevas obras por parte del Estado para el 2023.

Los empresarios sanjuaninos se mostraron preocupados por la continuidad de la obra pública en la provincia en consonancia con el texto dado a conocer por la Liga de Gobernadores Justicialistas.



Luego de la reunión que se desarrolló en La Plata en la jornada del viernes, los gobernadores justicialistas, entre ellos Sergio Uñac, dieron a conocer un comunicado en donde proponen “una serie de medidas y acciones concretas” para bajar los niveles de inflación, apuntalar el crecimiento de la economía, mejorar los ingresos de los trabajadores y potenciar las oportunidades de empleo.

En el documento, entre otros puntos, señalan que hay que “garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de nuestra comunidad”.

El mandatario sanjuanino expresó sobre el tema que “empezará a tratarse el Presupuesto para el próximo año y queremos saber en el conjunto como va a continuar la obra pública, no sé si habrá nueva obra pública, pero sí asegurar la continuidad de la que está en ejecución”.



Julián Rins, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en la provincia, dijo que “existe una preocupación generalizada por la continuidad de la obra pública en la provincia, ya que el gobierno tiene firmado una serie de convenios con la Nación para financiar o cofinanciar distintas obras”.

“Es muy preocupante la situación porque actualmente existen atrasos en los pagos. Ahora no están pagando estrictamente al vencimiento de la factura, pagos que está cubriendo el gobierno provincial, pero la capacidad de financiación de la Provincia no es infinita”, expresó.

Rins manifestó que todas las semanas se reúnen con el ministro Ortiz Andino para “evaluar como evolucionan las distintas obras y que no exista un gran desfasaje entre el avance de las obras y los pagos, porque las empresas al demorarse los pagos están perdiendo. Además no pueden soportar dicha situación si las demoras en los pagos comienzan a prolongarse”.

Por su parte, el empresario constructor y presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de SJ (CAEMCO), Enrique Velasco, manifestó su preocupación en el mismo sentido.

“Cuando hay que hacer economía de recursos la obra pública es la que más sufre. El gobierno provincial siempre apoyó la obra pública, nunca la paró. Esperemos que en esta ocasión tengan las herramientas necesarias para que se sigan haciendo nuevas obras, porque las que están en ejecución nos han asegurado que no se van a detener”, expresó.

Velasco señaló que en los próximos días se reunirán con el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, para “analizar los últimos acontecimientos y evaluar el futuro inmediato”.

“Seguimos con problemas para la adquisición de materiales, hay algunos que están relacionados a las importaciones, que está cada vez más restringida. Algunos materiales no se consiguen y hay otros que los proveedores están reticentes a cotizar. No avizoramos soluciones a corto plazo”, destacó.