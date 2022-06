Preocupa a industrias y empresas las trabas para acceder a dólares

La Unión Industrial San Juan y la Federación Económica reflejaron una fuerte inquietud respecto de la nueva situación en el frente cambiario.

Escribe: Omar Andrada

Tras el anuncio del gobierno nacional sobre las medidas dispuestas para incrementar los controles a las importaciones para cuidar las reservas, desde la Unión Industrial de San Juan (UISJ), y la Federación Económica (FESJ), expresaron su preocupación.

“Hay una problemática de dólares y divisas pero si paramos la producción por falta de insumos va a complicar más el panorama que tenemos”, aseguró Hugo Goransky, integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina.

“Muchas de las cosas que se producen en Argentina tienen productos importados y ni hablar del equipamiento y repuestos que necesitamos en nuestras fábricas”, agregó.

Ricardo Palacio, presidente de la entidad fabril en la provincia aseguró que “esto puede derivar en un parate en la producción porque hay materias primas o productos necesarios para producir ya que en algunos casos procesamos materias primas para transformarlas en productos que luego exportamos generándole un valor agregado. Esa es una de las principales preocupaciones por éstas trabas que se han impuesto”, expresó.

“Muchas de las cosas que se producen en Argentina tienen productos importados y ni hablar del equipamiento y repuestos que necesitamos en nuestras fábricas”

Las expresiones van en sintonía con la postura de Daniel Funes de Rioja, el titular a nivel nacional, quien afirmó que “no se debe ni se puede parar la producción, si se para el proceso de producción la reactivación no se puede dar”. “Cuando dicen que van a importar 15% más que en 2021, en términos de valor esto no alcanza”, analizó.

Finalmente evaluó que “en el caso de las pymes, nos preocupa el acceso a la divisa. Ahí queremos que se busquen mecanismos a través del sistema financiero para tener acceso a esas divisas”.

Por su parte, Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan aseguró que “el principal exportador es el gobierno” (ver Principales productos importados por la Argentina) y refirió que “si se hubieran hecho inversiones para la producción de combustible no estaríamos importando tanto. Lo mismo pasa con la soja”, afirmó.

“Están limitando las importaciones, ese es el formato para sacar dólares del país y el tema es ver como entran las divisas vendiendo, no tratando de que no salgan”, enfatizó.

Las medidas

La normativa publicada ayer por el BCRA establece que las importaciones de servicios y de bienes hasta ahora sujetos a licencias no automáticas se financien a 180 días, como venía sucediendo con la importación de insumos con licencias automáticas a partir de la categorización de SIMIs en A, B y C.

La medida contempla, sin embargo, la situación de las pymes al fijar límites de importación un 15% más altos a los registrados en 2021, siempre y cuando las importaciones hayan sido inferiores a US$ 1.000.000, lo que representa un incremento respecto del límite del 5% que estaba fijado actualmente. También se amplió el listado de bienes que requieren financiamiento previo para acceder al mercado de cambios, en caso de tratarse de mercancías que compiten con producción nacional, para los cuales el acceso al mercado de cambios podrá darse a los 180 días, o a los 365 días en caso de considerarse bienes suntuarios.

BCRA Y UIA ACUERDAN MESA DE DIÁLOGO

El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, mantuvo ayer una reunión con dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes acordó crear una mesa de diálogo para mejorar la regulación sobre el pago de las importaciones, en la búsqueda de optimizar los recursos para sostener el crecimiento de la economía Durante el encuentro se abordaron los alcances de las nuevas medidas regulatorias del mercado de cambio -incluidas en la Comunicación “A” 7532- y su impacto en el acceso a insumos importados. El nuevo esquema de pago de importaciones, aseguró el BCRA en un comunicado, tiene el objetivo de “preservar la acumulación de reservas y el crecimiento de la producción y el empleo”.

“La coyuntura internacional compleja elevó significativamente el costo de la importación de energía y este efecto esperamos que se sostenga hasta octubre, cuando se empiecen a moderar las necesidades de importación. Es necesario que todos los que participan en el mercado de cambios contribuyan a mejorar el balance cambiario obteniendo financiamiento para el pago de las importaciones”, sostuvo Pesce.